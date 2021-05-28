Три смачні салати з редиски: рецепти з яйцем, домашнім сиром та овочами на будь-який смак

Купили на ринку редиску, але не знаєте, що з неї приготувати? Ми підготували для вас три рецепти смачних салатів з редиски котрі можна подавати до столу як салат або намазку на хліб.

Редиска – однією з перших з'являється на ринку з овочів. Вона низькокалорійна та її радять вживати при зайвій вазі. У редисці міститься багато корисних вітамінів та мінералів.

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З редиски можна готувати смачні та поживні салати, а заправляти їх можна як звичайною олією, так і сметаною, грецьким йогуртом чи майонезом.

Також з редиски можна готувати смачні намазки на хліб чи грінки – смакота!

Не радимо вам запікати редиску, адже тоді вона вже не така соковита. Найкраще вживати її свіжою.

Три салати з редискою

Салат з редиски і яйця на домашньому майонезі

Салат з яйцем і редискою / Фото FoodPon

Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики та ще раз промийте водою від бруду. Відваріть яйця у підсоленій воді до готовності, 7 – 8 хвилин буде достатньо. Відварені яйця охолодіть у воді, почистіть від шкарлупи та натріть на грубій тертці. Редиску натріть на грубій тертці до яєць. Зелену цибульку наріжте кільцями, додайте до яєць. Заправте салат спеціями та домашнім майонезом і перемішайте. Подавайте салат в мисочці або на грінках. Смачного!

Салат з редиски та помідорів і огірків





– редиска;– 3 – 4 курячих яйця;– зелена цибулька;– домашній майонез;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Салат зі свіжих овочів / Фото FoodPon

Ретельно помийте овочі, видаліть хвостики з редиски та помідорів. Наріжте редиску тонкими кільцями, огірок наріжте півкільцями – спочатку розріжте його на половину повздовж, а далі півкільцями. Наріжте помідори невеликими шматочками, а цибулю кільцями. Змішайте у салатниці всі нарізані овочі та заправте олією і спеціями. Вимішайте салат та подавайте до столу до печеної картопельки або м'яса. Смачного!

Салат з редиски та козиного або домашнього сиру

– редиска на ваш смак;– 3 – 4 помідори;– 1 великий огірок;– фіолетова цибуля;– оливкова олія;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Салат-намазка з сиру і редиски / Фото FoodPon

Якщо ви обрали для салату козиний сир – викладіть його в салатницю, якщо домашній кисломолочний – перетріть його через дрібне сито, щоб не було грудочок. Ретельно помийте редиску водою, видаліть хвостики. Наріжте редиску кільцями та додайте до сиру. Заправте копченою паприкою, сіллю та перцем й ретельно вимішайте салат. Кисломолочний сир можна заправити сметаною, а от козиний сир вже достатньо вологий і не потребує заправки. Подавайте сирний салат з редискою в салатниці до сніданку або намажте на шматочки свіжого хліба. Смачного!

– козиний сир або кисломолочний на ваш смак;– редиска на ваш смак;– мелена копчена паприка;– сметана на ваш смак;– сіль;– чорний мелений перець.