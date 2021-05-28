Три смачні салати з редиски: рецепти з яйцем, домашнім сиром та овочами на будь-який смак

Купили на ринку редиску, але не знаєте, що з неї приготувати? Ми підготували для вас три рецепти смачних салатів з редиски котрі можна подавати до столу як салат або намазку на хліб.
Редиска – однією з перших з'являється на ринку з овочів. Вона низькокалорійна та її радять вживати при зайвій вазі. У редисці міститься багато корисних вітамінів та мінералів.
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З редиски можна готувати смачні та поживні салати, а заправляти їх можна як звичайною олією, так і сметаною, грецьким йогуртом чи майонезом.
Також з редиски можна готувати смачні намазки на хліб чи грінки – смакота!
Не радимо вам запікати редиску, адже тоді вона вже не така соковита. Найкраще вживати її свіжою.
Три салати з редискою
Салат з редиски і яйця на домашньому майонезі
Салат з яйцем і редискою / Фото FoodPonІнгредієнти:
– редиска;
– 3 – 4 курячих яйця;
– зелена цибулька;
– домашній майонез;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики та ще раз промийте водою від бруду.
- Відваріть яйця у підсоленій воді до готовності, 7 – 8 хвилин буде достатньо.
- Відварені яйця охолодіть у воді, почистіть від шкарлупи та натріть на грубій тертці.
- Редиску натріть на грубій тертці до яєць. Зелену цибульку наріжте кільцями, додайте до яєць.
- Заправте салат спеціями та домашнім майонезом і перемішайте.
- Подавайте салат в мисочці або на грінках. Смачного!
Салат з редиски та помідорів і огірків
Салат зі свіжих овочів / Фото FoodPonІнгредієнти:
– редиска на ваш смак;
– 3 – 4 помідори;
– 1 великий огірок;
– фіолетова цибуля;
– оливкова олія;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте овочі, видаліть хвостики з редиски та помідорів.
- Наріжте редиску тонкими кільцями, огірок наріжте півкільцями – спочатку розріжте його на половину повздовж, а далі півкільцями.
- Наріжте помідори невеликими шматочками, а цибулю кільцями.
- Змішайте у салатниці всі нарізані овочі та заправте олією і спеціями.
- Вимішайте салат та подавайте до столу до печеної картопельки або м'яса. Смачного!
Салат з редиски та козиного або домашнього сиру
Салат-намазка з сиру і редиски / Фото FoodPonІнгредієнти:
– козиний сир або кисломолочний на ваш смак;
– редиска на ваш смак;
– мелена копчена паприка;
– сметана на ваш смак;
– сіль;
– чорний мелений перець.
- Якщо ви обрали для салату козиний сир – викладіть його в салатницю, якщо домашній кисломолочний – перетріть його через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Ретельно помийте редиску водою, видаліть хвостики. Наріжте редиску кільцями та додайте до сиру.
- Заправте копченою паприкою, сіллю та перцем й ретельно вимішайте салат.
- Кисломолочний сир можна заправити сметаною, а от козиний сир вже достатньо вологий і не потребує заправки.
- Подавайте сирний салат з редискою в салатниці до сніданку або намажте на шматочки свіжого хліба. Смачного!