Символ кримськотатарської гостинності: готуємо фантастичну сарму – ця страва вразить кожного
13 березня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Кухня кримських татарів – різноманітна та смачна. Однією з її візитівок є сарма.
Сарма – це своєрідні голубці з виноградного листя. Ця страва дещо схожа на всім відому долму.
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Сарма – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів фаршу з яловичини або баранини;
– мариноване чи свіже виноградне листя;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 1 склянка промитого рису;
– сіль, перець, подрібнені в'ялені томати до смаку.
Приготування:
- Якщо листя винограду мариноване, то перед приготуванням його треба промити, щоб не було занадто солоно.
- М'ясо, цибулю та моркву пропустіть через м'ясорубку. Також можна окремо підсмажити моркву з цибулею та додати до сирого фаршу.
- Додайте промитий сирий рис і дрібно нарізані в'ялені томати.
- В лист щільно загорніть 1 чайну ложку начинки.
- На дно пательні чи каструлі з товстим дном викладіть листя, а далі щільно покладіть рулетики.
- Залийте водою, зверху покладіть кришку і притисніть чимось важким.
- Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь на мінімум та тушкуйте 40 хвилин.