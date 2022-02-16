Секрети ананаса: як смачно готувати й з чим небезпечно поєднувати

Ананас має не лише неймовірний смак. Його вирізняють також чудові очисні властивості та величезна кількість корисних речовин. Розповідаємо про найважливіші правила споживання ананасів.

У Південній Америці ананаси вирощують із незапам'ятних часів. До Європи ж їх привіз із Нового Світу Христофор Колумб. Утім, деякі дослідники твердять, що ананасами ласували ще вельможі Стародавнього Риму.

Вам сподобається Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Сьогодні цей плід їдять по всьому світу. На його честь навіть установили гастрономічне свято, яке відзначають 16 лютого. Чого ж іще ми не знаємо про ананаси?

Ніжки, на яких формуються ананаси, сягають у висоту 1,5 метра.

Ці солодкі плоди містять менше фруктози, ніж більшість фруктів. Близько 53% цукру в ананасах припадає на сахарозу, 27% – на глюкозу й лише 20% – на фруктозу.

Смакота для тих, хто на дієті / Фото unsplash

Ананас – фаворит усіх, хто дбає про фігуру! Він поліпшує травні процеси й містить багато клітковини, яка, розбухаючи в шлунку, дарує нам тривале відчуття ситості.

Також цей плід вирізняється фантастичними антиоксидантними властивостями. Він допомагає боротися із запаленнями, зміцнює імунітет і прискорює одужання, у тому числі відновлення після оперативних втручань.

Чудовий інгредієнт десертів / Фото unsplash

Ананаси – ідеальний продукт для десертів. Вони можуть бути як додатковим інгредієнтом, так і основним. Смачні страви готують із консервованими ананасами, проте у свіжих виразніший смак, та й з цілого плоду можна зробити чудову прикрасу: з ананасів виходять фантастично гарні квіти!

М'ясо з ананасами – безпрограшний дует! Із цими ароматними плодами добре поєднується й свиняча вирізка, і куряче філе. Приміром, у Китаї нарізану курячу грудку обсмажують і подають із гострим ананасовим соусом.

Однак зауважте: з деякими продуктами ананаси споживати небезпечно! Річ у тім, що ананаси містять фермент бромелайн, який у поєднанні, наприклад, із молоком спричиняє отруєння.