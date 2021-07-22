Секрети грузинської кухні: чому важливо додавати до страв сванську сіль

22 липня 2021 , 14:21
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Джерело:

24 канал

Сакартвело – гостинна країна з особливими смаками, яка у своїх рецептах та філософії приготування страв спирається на контраст пряного і гострого: хінкалі, чурчхела, сациві, бадріджані. Багато з грузинських страв, такі як курча табака, суп харчо і, звісно, хачапурі, стали широко відомими по всьому світу.

Хачапурі

Хачапурі – взагалі окрема сторінка грузинської кухні. Рецептів цієї страви є чимало, в кожному регіоні – свій.

До теми Ольга Мартиновська розповіла про особливості грузинської кухні

На південному заході Сакартвело, у високогірній Сванетії, хачапурі готуюсь з використанням сірого пшона. З ним змішують сулугуні. Тісто готують звичним для нас способом. Далі йому надають круглої сплюснутої форми, туди ж кладуть сир.


Хачарпурі – грузинська страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Кубдарі

А чи чули ви про кубдарі? Це страва з м'ясом, яка є традиційною саме для Сванетії.

Довідка. Сванетія – історичний гірський регіон на північному заході Грузії, населений сванами.

М'ясо для цієї страви – телятина. Її потрібно нарізати ножем, але в жодному разі не перемелювати в м'ясорубці чи комбайні. Заправити його необхідно традиційними сванськими прянощами.


Страва кубдарі / Фото "Кінзи"

Саме місцева сіль є тією родзинкою, яка надає страві справжнього свансько-грузинського характеру. На схилах кавказьких гір є безліч ароматних трав:

  • кінза;
  • кріп;
  • шафран;
  • кмин.

Однак мудрі свани вирішили додавати ці трави до солі, що дозволило їм ще довше зберігати свій аромат.

Сванська сіль – це практично вже легенда. Ми її додаємо всюди,
– зазначила мешканка Сванетії Ольга Хергиани.

Рецепт сванської солі

Ольга – українка. У Сванетії вона вийшла заміж, а рецепт сванської солі їй передала свекруха. На один кілограм солі жінка додає по 2 – 4 ложки спецій, ретельно все перетирає і все, сіль готова до вживання.


Сванська сіль / Фото Prom

Без неї ви не відчуєте справжнього аромату сванських традиційних страв, зокрема і кубдарі.

Більшість страв і напоїв, які є в Сакартвело, дійшли до наших днів ще з давньогрузинських часів. Рецепти страв датують другим тисячоліттям до нашої єри і з тих часів вони практично не змінювались.

Автор: Оксана Бабенкова