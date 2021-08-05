Секрети успіху: лайфхаки для різотто та дивовижний рецепт з шинкою та сирним фондю
Джерело:24 канал
Різотто – одна із найтиповіших страв італійської кухні. Ця ситна та смачна трапеза готується на основі рису із додаванням різноманітних інгредієнтів.
Зігріваюча страва має яскравий смак бульйону, який використовується при її приготуванні. Бульйон може бути з м'яса, риби або овочів. Рис варять з бульйоном до тих пір, поки він не стане потрібної консистенції.
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Інгредієнти можуть бути найрізноманітніші: трюфелі, телятина, гриби, равлики, спаржа, качка, ковбаса, гарбуз і багато інших.
Класична італійська страва / Фото Unsplash
Головні секрети успіху у приготуванні різотто:– не переваріть рис. Зніміть каструлю з плити, коли залишиться трохи рідини. Залишкове тепло продовжуватиме готувати рис і допоможе йому вбирати більше рідини.
– додавайте рідину поступово. Занадто багато бульйону або води може зробити рис кашоподібним. Щоб не перестаратися, додавайте рідину маленькими порціями.
– подавайте негайно. Різотто – одна з тих страв, яку найкраще смакувати одразу після приготування. Якщо все ж залишилося трішки страви, обов’язково додайте трохи вершкового масла або оливкової олії під час повторного нагрівання суміші, щоб відновити її текстуру.
Різотто з шинкою та сирним фондю
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 320 грам рису арборіо;
- 1,2 літра овочевого бульйону чи води;
- 250 грам вареної шинки;
- 1 середня червона цибулина;
- 100 грам сиру чедер;
- 100 грам сиру Маасдам;
- 120 мілілітрів молока;
- 60 грам вершкового масла;
- 1 столова ложка крохмалю;
- 4 столові ложки крихт білого хліба;
- сіль, чорний перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть та дрібно поріжте цибулю. У глибокій пательні розтопіть половину вершкового масла. Пасеруйте цибулю до м'якості.
- Додайте до цибулі рис і жарте на сковорідці 1 хвилину.
- До рису влийте кухлю гарячого бульйону і продовжуйте його додавати в міру його випаровування.
- Шинку та сир наріжте невеликими кубиками. У кінці варіння рису додайте до нього шинку та половину сиру. Посоліть та поперчіть. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та залиште на 5 хвилин.
- Для приготування фондю у сотейник налийте молоко, додайте сир, який залишився і постійно помішуючи прогрійте на плиті поки сир повністю не розстане. Розведіть крохмаль у 2 столових ложках води та влийте у сирну масу.
- Обжарте на пательні хлібні шматочки з маслом до золотистого кольору.
- Розкладіть різотто по тарілках, додайте зверху сирне фондю та посипте підсмаженим хлібом.