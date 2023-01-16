За рецептом короля рок-н-роллу: готуємо канапку, яку обожнював Елвіс Преслі
Джерело:Beszamel
Швидкі канапки – це завжди гарна ідея для здорового перекусу. Ця проста страва інколи рятує навіть зірок, а один з рецептів підкорив самого Елвіса Преслі.
Напевно, кожен американець знає рецепт сендвіча Елвіса Преслі. Поєднання смаженого хліба, арахісового масла, бананів та бекону – це справжня фантастика, яка зробить вашу перерву на швидкий перекус просто незабутньою.
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"Батьком" рецепту є Нік Андурлакіс, який працював в одному з денверських ресторанів. Він створив особливий сендвіч, коли був підлітком, і цей варіант страви здобув велику популярність.
Коли король рок-н-роллу Елвіс Преслі спробував сендвіч, то був в такому захваті, що надалі вважав його найкращим варіантом перекусу. Одного разу він спеціально прилетів до Денвера, аби взяти сендвічі на День народження доньки!
Рецепт сендвіча Елвіса Преслі
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Перекус, який підкорив Елвіса Преслі / Фото Tasting Table
Інгредієнти:
- вершкове масло – столова ложка;
- тостовий хліб – 2 скибочки;
- арахісове масло – дві столові ложки;
- половина банана;
- смажений бекон – 4 скибочки;
- рідкий мед – 2 чайні ложки.
Приготування:
- Гриль або сковорідку розігріваємо на середньому вогні.
- Зовнішню сторону тостового хліба змащуємо вершковим маслом, внутрішню – арахісовим.
- Банан нарізаємо на тонкі скибочки та викладаємо на арахісове масло.
- Скибочки бекону поливаємо медом, викладаємо зверху на банани. Накриваємо другою скибочкою хліба.
- Обсмажуємо сендвіч з двох боків по 3 хвилини.
Смачного!