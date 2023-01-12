Сендвіч з м’ясом: ідеальний сніданок нашвидкуруч

12 січня 2023, 09:55
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Джерело:

Микола Люлько

Потрохи потрібно відходити від сніданків пампухами та вчорашніми варениками і розпочинати свій день з ситної, але поживної їжі.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом смачного і ситного сніданку, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Таким оригінальним і вишуканим сніданком ви здивуєте кожного, кому пощастить його скуштувати.

Сендвіч з м’ясом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 150 грамів булки;
 – 150 грамів м'яса;
 – 60 грамів цибулі;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 80 грамів грибів;
 – 10 грамів базиліку;
 – 30 грамів томату;
 – 4 скибки сиру чедер.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом та обсмажуємо на ній нарізану кубиком цибулю. Додаємо нарізані довільними шматочками гриби та додаємо улюблених спецій.
  • М'ясо, найкраще обрати телятину, нарізаємо тонкою соломкою та обсмажуємо на грилі або на сковорідці з маслом.
  • Розрізаємо булку навпіл та обсмажуємо до рум'яної скоринки, поливаємо базиліком та викладаємо зверху шматочки м'яса.
  • На гриби викладаємо скибки сиру та смажимо не перевертаючи, доки він не розтопиться. Викладаємо на м'ясо.
  • Зверху додаємо кільця томатів, листочки зелені та накриваємо іншою половиною булки.

Нехай смакує!

 

Автор: Богданна Рибак