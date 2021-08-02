Гастрономічний календар на серпень: що і коли святкують у світі
Джерело:24 канал
Вам завжди було цікаво, що й коли святкують у світі згідно з гастрономічним календарем? Ми підготували для вас розгорнутий список смачних подій серпня. Тепер ви завжди будете першими знати, коли і який день святкують у світі.
2 серпня – Національний день морозива у формі сендвіча в США.
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3 серпня – Національний день кавуна в США. Всесвітній день кавуна. Національний день ріпи в Іспанії.
4 серпня – День народження шампанського. Національний день печива з шоколадною стружкою в США. Національний день білого вина в США.
5 серпня – Всесвітній день устриць.
Устриці / Фото РестОн
6 серпня – Міжнародний день пива.
7 серпня – День малини з вершками в США. Національний день медовухи і день гірчиці в США.
8 серпня – Національний день замороженого заварного крему. День шоколаду в Чилі (Día del Chocolate).
9 серпня – Національний день рисового пудингу в США.
10 серпня – День десерту S'mores в США.
11 серпня – Національний день малинового торта в США. Національний день Паніні в США. Національний день тарта Бейквелл в Сполученому Королівстві. День грибів в Японії.
12 серпня – Національний день смаженої нарізки в США.
13 серпня – День філе-міньйон в США.
14 серпня – День морозива Creamsicle в США.
15 серпня – Національний день лимонного пирога-безе в США.
16 серпня – Міжнародний день Піно Нуар.
Червоне вино / Фото Найкращі коктейлі
17 серпня – День ванільного заварного крему в США. День картоплі.
18 серпня – Національний день торта-морозива в США. Національний день Піно Нуар в США.
19 серпня – День пасічника України.
20 серпня – День шоколадного пеканового пирога. Національний день любителів бекону в США.
21 серпня – Національний день солодкого чаю.
Чай з цитрусових / Фото Зіра
22 серпня – Національний день кави в Перу. Національний день торта з пеканом.
23 серпня – Національний день кубинського сендвіча. Національний день бісквіта в США.
24 серпня – День народження картопляних чипсів.
25 серпня – Національний день бананового спліта в США.
26 серпня – Національний день вишневого морозива "Попсікл" в США.
27 серпня – Національний день бананів. День українського сала. Національний день бургерів у Великобританії.
Сало / Фото 1000 меню
28 серпня – Національний день вишневих слойок. Національний день червоного вина в США. День крихт на клавіатурі.
29 серпня – Національний день лимонного соку в США.
30 серпня – Міжнародний день Каберне Совіньон.
31 серпня – Національний день суміші сухофруктів і горіхів в США. День їжі на свіжому повітрі.