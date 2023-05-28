Смачно та просто: як приготувати полуницю в шоколаді
28 травня 2023, 13:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Полуниця в шоколаді — це чудові ласощі, які поєднують солодкість ягоди та насичений приємний смак шоколаду. Подаруйте собі мить насолоди та приготуйте цей простий десерт.
Незалежно від вашої мети – вразити гостей чи потішити себе та рідних – полуниця у шоколаді стане зіркою ягідного сезону. Готувати її дуже просто, а смак десерту просто незабутній.
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Рецепт полуниці в шоколаді
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Підготуйте полуницю, промийте її та промокніть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.
- Для приготування цього десерту важливо, щоб ягода була сухою, щоб допомогти шоколаду добре зчепитися.
- Розтопіть шоколад: помістіть нарізаний шоколад або шоколадну стружку в миску, придатну для мікрохвильової печі. Розігрівайте в мікрохвильовій печі з 30-секундними інтервалами, добре помішуючи після кожного інтервалу, поки шоколад повністю не розтане і не стане однорідним. Крім того, ви можете розтопити шоколад за допомогою парової бані на плиті.
- Візьміть кожну полуницю за ніжку або скористайтеся зубочисткою, щоб потримати її верхівку. Занурте полуницю в розтоплений шоколад, покрутіть, щоб повністю покрити. Дайте надлишку шоколаду стекти назад у миску.
- Додайте додаткові начинки: поки шоколад ще вологий, ви можете додати додаткові начинки для покращення смаку та презентації. Посипте подрібненими горіхами, різнокольоровими посипаннями або кокосовою стружкою.
- Після занурення та додавання начинки обережно покладіть полуницю в шоколаді на деко або тарілку, застелену пергаментом.
- Коли вся полуниця покрита, поставте її на деко або тарілку та помістіть в холодильник принаймні на 30 хвилин або поки шоколад не затвердіє і не застигне.
- Насолоджуйтеся цим чудовим десертом, а ще така страва може стати чудовим подарунком.
Корисні лайфхаки
- Використовуйте високоякісний шоколад для найкращого смаку та текстури.
- Експериментуйте з різними видами шоколаду.
- Подавайте полуницю в той же день, коли вона була приготовлена, щоб забезпечити оптимальну свіжість.
До полуниці в шоколаді чудово смакуватиме освіжаючи лимонад. Скористайтеся цим рецептом для приємного літнього дня.