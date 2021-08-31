Смак сезону: як приготувати яблука у тісті за лічені хвилини

Сезон яблук зараз у самому розпалі й важливо знайти свій улюблений та швидкий рецепт приготування цього фрукта. З яблука можна приготувати шарлотку, запашні пиріжки чи варення на зиму. Одним із найшвидших рецептів приготування є слойка із яблуками.

Листкове тісто – це універсальна випічка, яка чудово поєднується із яблуками. Такі яблука дуже просто та швидко приготувати, а на смак вони просто неймовірні.

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Така випічка чудове підійде для чаювання, а ще це чудовий перекус у школу.

Рецепт яблук у листковому тісті

Час: 1 година

Порцій: 2

Сезонна випічка / Фото ukr.media

Інгредієнти:

500 грам листкового бездріжджового тіста;

3 – 4 яблука;

1 яйце;

цукор для посипки;

кориця до смаку;

Приготування: