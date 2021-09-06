Сезонна класика: відомий американський пиріг - рецепт та ключові поради

Сезон яблук у самому розпалі, ароматні рецепти із фруктів зараз особливо актуальні. З яблук можна приготувати чимало страв, проте американський пиріг – один із найвідоміших.

Яблучний пиріг – це класичний символ американської культури. Для того, щоб приготувати запашний пиріг, слід детально дотримуватися рецепту. Яблука слід обирати кислі, а тісто місити швидко. Особливо смачним він вийде із великою кількістю начинки.

Актуально У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.

Рецепт американського яблучного пирога

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Вишукана та смачна класика / Фото jocooks

Інгредієнти

Тісто:

300 грам пшеничного борошна;

150 грам вершкового масла;

50 мілілітрів води;

1 столова ложка цукру;

0,5 чайної ложки солі.

Начинка:

1 кілограм яблук;

170 грам цукру;

30 грам вершкового масла;

3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка лимонного соку;

1 чайна ложка кориці.

Приготування

Для того, щоб тісто вийшло повітряне, борошно краще просіяти, щоб додати у нього кисню. Тісто варто місити у прохолодній кімнаті. Борошно з’єднати з цукром і сіллю та вимішати. Поріжте масло на дрібні кубики та додайте у борошно. Суміш із масла та борошна слід ретельно перетерти. У суміш влити дуже холодну воду та швидко замісити тісто Тісто залишити на 1 годину в холодильнику. Яблука слід помити та висушити паперовим рушником. Нарізати їх дрібними частинками. Яблука полити лимонним соком, додати цукор, крохмаль і корицю. Тісто розділити на дві частини, меншу частину залишити у холодильнику. Більший шматок тіста розкачати качалкою в пласт товщиною до 1 сантиметра. Викласти у форму, на нього — начинку, потім вершкове масло. Меншу частину тіста розкачати та нарізати на смужки. Беремо смужки з тіста і викладаємо їх на пиріг у вигляді решітки, посипаємо все зверху цукром. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо 50 хвилин. Подавати пиріг можна як теплим, так і охолодженим.

Яблучний смаколик / Фото jocooks

Якщо ви використовуєте солодкі яблука, можна додати у пиріг лимонний сік. Всього одна столова ложка додасть трішки терпкості.Коричневий цукор зробить пиріг вологим, насиченого кольору та з особливим карамельним смаком.Запечені яблучні пироги зберігаються при кімнатній температурі до 2 днів. Їх слід нещільно накрити фольгою або плівкою.Щоб заморозити залишки, щільно укутайте їх алюмінієвою фольгою і зберігайте в морозильній камері до 3-4 місяців. Коли захочете поласувати смаколиком, пиріг слід розморозити та розігріти в духовці при 180 градусах.