Сезонна класика: відомий американський пиріг - рецепт та ключові поради
6 вересня 2021 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:Патріоти України
Сезон яблук у самому розпалі, ароматні рецепти із фруктів зараз особливо актуальні. З яблук можна приготувати чимало страв, проте американський пиріг – один із найвідоміших.
Яблучний пиріг – це класичний символ американської культури. Для того, щоб приготувати запашний пиріг, слід детально дотримуватися рецепту. Яблука слід обирати кислі, а тісто місити швидко. Особливо смачним він вийде із великою кількістю начинки.
Актуально У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Це надзвичайно ароматний пиріг, який особливо смакуватиме із ранковою кавою.
Рецепт американського яблучного пирога
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти
Тісто:
- 300 грам пшеничного борошна;
- 150 грам вершкового масла;
- 50 мілілітрів води;
- 1 столова ложка цукру;
- 0,5 чайної ложки солі.
Начинка:
- 1 кілограм яблук;
- 170 грам цукру;
- 30 грам вершкового масла;
- 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 1 чайна ложка кориці.
Приготування
- Для того, щоб тісто вийшло повітряне, борошно краще просіяти, щоб додати у нього кисню.
- Тісто варто місити у прохолодній кімнаті.
- Борошно з’єднати з цукром і сіллю та вимішати.
- Поріжте масло на дрібні кубики та додайте у борошно.
- Суміш із масла та борошна слід ретельно перетерти.
- У суміш влити дуже холодну воду та швидко замісити тісто
- Тісто залишити на 1 годину в холодильнику.
- Яблука слід помити та висушити паперовим рушником. Нарізати їх дрібними частинками.
- Яблука полити лимонним соком, додати цукор, крохмаль і корицю.
- Тісто розділити на дві частини, меншу частину залишити у холодильнику. Більший шматок тіста розкачати качалкою в пласт товщиною до 1 сантиметра. Викласти у форму, на нього — начинку, потім вершкове масло.
- Меншу частину тіста розкачати та нарізати на смужки.
- Беремо смужки з тіста і викладаємо їх на пиріг у вигляді решітки, посипаємо все зверху цукром.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо 50 хвилин.
- Подавати пиріг можна як теплим, так і охолодженим.
Якщо ви використовуєте солодкі яблука, можна додати у пиріг лимонний сік. Всього одна столова ложка додасть трішки терпкості.
Коричневий цукор зробить пиріг вологим, насиченого кольору та з особливим карамельним смаком.
Запечені яблучні пироги зберігаються при кімнатній температурі до 2 днів. Їх слід нещільно накрити фольгою або плівкою.
Щоб заморозити залишки, щільно укутайте їх алюмінієвою фольгою і зберігайте в морозильній камері до 3-4 місяців. Коли захочете поласувати смаколиком, пиріг слід розморозити та розігріти в духовці при 180 градусах.