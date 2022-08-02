Сливовий пиріг – відмінний варіант для солодкого столу. Він надзвичайно простий та легкий у приготуванні. З ним справиться навіть підліток, або ваш чоловік, який до цього жодного разу не куховарив.

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Замість слив, пиріг можна випікати також з абрикосами, персиками або полуницею.

Рецепт сливового пирога

Час: 1 година 30 хвилин

Порції: 4 – 6

Інгредієнти на форму 24 сантиметри:

– 180 грамів цукру;

– 180 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

– 3 курячих яйця;

– 100 грамів сметани 15 – 20 відсотків жирності;

– 330 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;

– 6 – 7 слив;

– 0,5 чайної ложки меленої кориці;

– 0,5 столової ложки цукру для слив.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Підготуйте форму для випікання пирога діаметром 24 сантиметри. Застеліть її пергаментом для випікання, борти змастіть вершковим маслом та посипте борошном.

М'яке вершкове масло змішайте з цукром та сіллю. Збийте міксером, щоб маса посвітлішала (близько 3 хвилин).

️По одному вибийте яйця, щоразу збиваючи масу по 1 хвилині. Додайте сметану та ще раз збийте масу.

Всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте ложкою і збийте міксером до посвітління тіста (близько 1 хвилини).

️Викладіть тісто в форму, зверху половинки слив, і посипте все цукром змішаним з корицею.

️Випікайте сливовий пиріг в духовці 50 – 55 хвилин до готовності.️ Перед тим як виймати пиріг з духовки, шпажкою перевірте його готовність.

Смачного!