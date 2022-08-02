Сливовий пиріг – відмінний варіант для солодкого столу. Він надзвичайно простий та легкий у приготуванні. З ним справиться навіть підліток, або ваш чоловік, який до цього жодного разу не куховарив.
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Замість слив, пиріг можна випікати також з абрикосами, персиками або полуницею.
Рецепт сливового пирога
Час: 1 година 30 хвилин
Порції: 4 – 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Підготуйте форму для випікання пирога діаметром 24 сантиметри. Застеліть її пергаментом для випікання, борти змастіть вершковим маслом та посипте борошном.
- М'яке вершкове масло змішайте з цукром та сіллю. Збийте міксером, щоб маса посвітлішала (близько 3 хвилин).
- ️По одному вибийте яйця, щоразу збиваючи масу по 1 хвилині. Додайте сметану та ще раз збийте масу.
- Всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте ложкою і збийте міксером до посвітління тіста (близько 1 хвилини).
- ️Викладіть тісто в форму, зверху половинки слив, і посипте все цукром змішаним з корицею.
- ️Випікайте сливовий пиріг в духовці 50 – 55 хвилин до готовності.️ Перед тим як виймати пиріг з духовки, шпажкою перевірте його готовність.
Смачного!