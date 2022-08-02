Цей рецепт – справжній еліксир кохання. Поєднання шоколаду та м'яти викличе вибух смакових рецепторів від задоволення та феєричного смаку. Шоколадний брауні з м'ятою підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке.

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Рецепт брауні з м'ятою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 4

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Змастіть жаротривку форму вершковим маслом та посипте борошном.
  • У чаші блендера перебийте листочки м1яти з цукром. Перекладіть все в миску та змішайте вінчиком з розтопленим вершковим маслом.
  • Просійте борошно, сіль, какао та розпушувач для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  • Вибийте яйця та перемішайте. Можна застосувати кухонну машину з насадкою вінчик. Додайте до маси суміш з м'яти та ще раз перемішайте.
  • Додайте до тіста шоколад, перемішайте та викладіть тісто в підготоване деко.
  • Випікайте брауні при температурі 180 градусів 25 хвилин.
  • Готове солодке наріжте на порційні шматки, посипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.

Смачного!