Цей рецепт – справжній еліксир кохання. Поєднання шоколаду та м'яти викличе вибух смакових рецепторів від задоволення та феєричного смаку. Шоколадний брауні з м'ятою підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке.
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Рецепт брауні з м'ятою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Змастіть жаротривку форму вершковим маслом та посипте борошном.
- У чаші блендера перебийте листочки м1яти з цукром. Перекладіть все в миску та змішайте вінчиком з розтопленим вершковим маслом.
- Просійте борошно, сіль, какао та розпушувач для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Вибийте яйця та перемішайте. Можна застосувати кухонну машину з насадкою вінчик. Додайте до маси суміш з м'яти та ще раз перемішайте.
- Додайте до тіста шоколад, перемішайте та викладіть тісто в підготоване деко.
- Випікайте брауні при температурі 180 градусів 25 хвилин.
- Готове солодке наріжте на порційні шматки, посипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.
Смачного!