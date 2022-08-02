Цей рецепт – справжній еліксир кохання. Поєднання шоколаду та м'яти викличе вибух смакових рецепторів від задоволення та феєричного смаку. Шоколадний брауні з м'ятою підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке.

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Рецепт брауні з м'ятою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 68 грамів борошна;

– 53 грами какао;

– 2 грами розпушувача для тіста;

– 2 грами морської солі;

– 110 грамів вершкового масла;

– 2 курячих яйця;

– 170 грамів шоколаду;

– 200 грамів цукру;

– 30 – 40 великих листочків м'яти.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змастіть жаротривку форму вершковим маслом та посипте борошном.

У чаші блендера перебийте листочки м1яти з цукром. Перекладіть все в миску та змішайте вінчиком з розтопленим вершковим маслом.

Просійте борошно, сіль, какао та розпушувач для тіста через дрібне сито, щоб не було грудочок.

Вибийте яйця та перемішайте. Можна застосувати кухонну машину з насадкою вінчик. Додайте до маси суміш з м'яти та ще раз перемішайте.

Додайте до тіста шоколад, перемішайте та викладіть тісто в підготоване деко.

Випікайте брауні при температурі 180 градусів 25 хвилин.

Готове солодке наріжте на порційні шматки, посипте цукровою пудрою та прикрасьте сезонними ягодами.

Смачного!