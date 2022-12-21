Сферична сангрія – вишуканий рецепт до святкового столу

Зараз рідко чим можна здивувати рідних чи гостей, які збираються щороку за святковим Новорічним столом. Щоб вразити гостей наповал за святковим столом подайте їм сангрію, але у сфері.

Цей рецепт особливий і дуже незвичайний з технікою сферифікація. Вона дозволяє готувати страви, які ми не могли собі уявити до цього в особливому вигляді. До прикладу, ви могли уявити собі напій сангрія, але в густому, стабілізованому стані.

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Шеф-кухар з Академії шеф-кухарів України поділилися з читачами рецептом амюзбушу (закуски на один укус) "Сферична сангрія", який не тільки вразить гостей виглядом і смаком, а й викличе неабиякі овації.

Рецепт "Сферична сангрія"

– 750 мілілітрів червоного чи білого вина;– 200 мілілітрів бренді;– 600 мілілітрів газованої води;– по 1 лимону, лайму;– апельсин, яблуко;– 1 ванільна паличка;– 0,5 грамів ксантану;– 0,5 грамів глюконату.– 1 літр води;– 5 грамів альгінату.

Приготування:

Змішуємо вино, бренді, газовану воду. Додаємо фрукти та насіння ванільної палички. Добре перемішуємо та даємо настоятися щонайменше 3 години в холодильнику. Проціджуємо через сито.

У 200 грамів суміші додаємо текстури ксантан та глюконат. Перемішуємо блендером, даємо відстоятись бульбашкам.

Мірною ложкою формуємо сферу та занурюємо її в альгінатну воду. Чекаємо 2 – 3 хвилини до формування мембрани.

Далі промиваємо у чистій воді.

Подаємо із сегментами апельсина, слайсом яблука та цедрою лимона.

Експерементуємо тільки з перевіреними рецептами. Нехай смакує!