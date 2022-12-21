Сферична сангрія – вишуканий рецепт до святкового столу
Джерело:інстаграм Кулінарна академія шефів
Зараз рідко чим можна здивувати рідних чи гостей, які збираються щороку за святковим Новорічним столом. Щоб вразити гостей наповал за святковим столом подайте їм сангрію, але у сфері.
Цей рецепт особливий і дуже незвичайний з технікою сферифікація. Вона дозволяє готувати страви, які ми не могли собі уявити до цього в особливому вигляді. До прикладу, ви могли уявити собі напій сангрія, але в густому, стабілізованому стані.
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Шеф-кухар з Академії шеф-кухарів України поділилися з читачами рецептом амюзбушу (закуски на один укус) "Сферична сангрія", який не тільки вразить гостей виглядом і смаком, а й викличе неабиякі овації.
Рецепт "Сферична сангрія"Інгредієнти ля основи:
– 750 мілілітрів червоного чи білого вина;
– 200 мілілітрів бренді;
– 600 мілілітрів газованої води;
– по 1 лимону, лайму;
– апельсин, яблуко;
– 1 ванільна паличка;
– 0,5 грамів ксантану;
– 0,5 грамів глюконату.
Для альгінатної води:
– 1 літр води;
– 5 грамів альгінату.
Приготування:
- Змішуємо вино, бренді, газовану воду. Додаємо фрукти та насіння ванільної палички. Добре перемішуємо та даємо настоятися щонайменше 3 години в холодильнику. Проціджуємо через сито.
- У 200 грамів суміші додаємо текстури ксантан та глюконат. Перемішуємо блендером, даємо відстоятись бульбашкам.
- Мірною ложкою формуємо сферу та занурюємо її в альгінатну воду. Чекаємо 2 – 3 хвилини до формування мембрани.
- Далі промиваємо у чистій воді.
- Подаємо із сегментами апельсина, слайсом яблука та цедрою лимона.
Експерементуємо тільки з перевіреними рецептами. Нехай смакує!