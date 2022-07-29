Шакшука з фетою: швидкий сніданок з яєць
29 липня 2022 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:ютуб Pelenio Cooking
Існує безліч рецептів сніданків з курячих яєць: від банальної яєчні чи омлету, до вишуканого яйця пашот. Але, що нам все ці варіанти, якщо є шакшука. Ситна страва з додаванням овочів за лічені хвилини вже на вашому столі.
Шакшука – страва, яка популярна в Ізраїлі, інших частинах Близького Сходу та Північної Африки. Страву традиційно готують з курячих яєць, помідорів та болгарського перцю.
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Шакшука точно припаде вам до душі, якщо ви полюбляєте яєчню. Вона готується із простих, а головне корисних інгредієнтів. Її можна вважати навіть вегетаріанською стравою, адже до складу не входить м'ясо.
Рецепт шакшуки з сиром фета
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 5 курячих яєць;
– 1 солодкий болгарський перець;
– половина ріпчастої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 450 грамів помідорів (можуть бути консервовані);
– 300 грамів томатного соку;
– 120 грамів фета;
– улюблені спеції (сухий базилік, орегано, майоран);
– свіжа петрушка;
– свіжа зелена цибуля.
Приготування:
- Наріжте ріпчасту цибулю дрібними шматочками, обсмажте її на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
- Солодкий болгарський перець наріжте довільними шматочками та обсмажте разом з цибулею. Викладіть консервовані томати в сковорідку, влийте сік до овочевої засмажки та тушкуйте 10 – 15 хвилин на повільному вогні під кришкою.
- Посипте овочі улюбленими спеціями, присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- Вибийте поверх овочів курячі яйця, посоліть їх та накрийте кришкою. Готуйте страву, доки яйця не приготуються.
- Наріжте зелену цибулю та петрушку та посипте шакшуку. Зверху покладіть шматочки сиру фета та накрийте страву ще на кілька хвилин.
- Викладіть страву на порційні тарілки та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування шакшуки: