Шакшука з фетою: швидкий сніданок з яєць

Існує безліч рецептів сніданків з курячих яєць: від банальної яєчні чи омлету, до вишуканого яйця пашот. Але, що нам все ці варіанти, якщо є шакшука. Ситна страва з додаванням овочів за лічені хвилини вже на вашому столі.

Шакшука – страва, яка популярна в Ізраїлі, інших частинах Близького Сходу та Північної Африки. Страву традиційно готують з курячих яєць, помідорів та болгарського перцю.

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Шакшука точно припаде вам до душі, якщо ви полюбляєте яєчню. Вона готується із простих, а головне корисних інгредієнтів. Її можна вважати навіть вегетаріанською стравою, адже до складу не входить м'ясо.

Рецепт шакшуки з сиром фета

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

– 5 курячих яєць;– 1 солодкий болгарський перець;– половина ріпчастої цибулі;– 2 зубчики часнику;– 450 грамів помідорів (можуть бути консервовані);– 300 грамів томатного соку;– 120 грамів фета;– улюблені спеції (сухий базилік, орегано, майоран);– свіжа петрушка;– свіжа зелена цибуля.

Приготування:

Наріжте ріпчасту цибулю дрібними шматочками, обсмажте її на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.

Солодкий болгарський перець наріжте довільними шматочками та обсмажте разом з цибулею. Викладіть консервовані томати в сковорідку, влийте сік до овочевої засмажки та тушкуйте 10 – 15 хвилин на повільному вогні під кришкою.

Посипте овочі улюбленими спеціями, присмачте сіллю та чорним меленим перцем.

Вибийте поверх овочів курячі яйця, посоліть їх та накрийте кришкою. Готуйте страву, доки яйця не приготуються.

Наріжте зелену цибулю та петрушку та посипте шакшуку. Зверху покладіть шматочки сиру фета та накрийте страву ще на кілька хвилин.

Викладіть страву на порційні тарілки та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування шакшуки: