Печиво з вівсяних пластівців не тільки смачне, а й корисне, адже містить багато клітковини. Якщо ви не можете змусити дитину їсти вівсянки – приготуйте з неї солодощі.

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Українська кондитерка Єлизавета Глінська підготувала практичний рецепт вівсяного печива з додаванням какао. Таке поєднання робить його ще ароматнішим та апетитним.

Рецепт шоколадного печива з вівсянки

Час: 2 години

2 години Порції: 24 штуки

Інгредієнти:

– 100 грамів яйця;

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 220 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового масла (кімнатної температури);

– 10 грамів розпушувача;

– сіль;

– ванільний цукор або кориця;

– 10 грамів какао порошку.

Приготування:

Заздалегідь підготуйте вершкове масло – дістаньте його з холодильника та залишіть на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно стало м'яким. Збийте його вінчиком. Додайте цукор та яйця, перемішуємо.

Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач та перемішайте. У вас повинно вийти красиве, м'яке тісто.

Накриваємо тісто харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 1 годину.

Робимо з тіста кульки діаметром 4 сантиметри, трохи приплющуємо їх руками.

Розігрійте духовку до 170 градусів (з конвекцією). Випікайте сформоване печиво 15 – 18 хвилин.

Охолодіть його та викладіть на таріль.

Смачного!