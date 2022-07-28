Печиво з вівсяних пластівців не тільки смачне, а й корисне, адже містить багато клітковини. Якщо ви не можете змусити дитину їсти вівсянки – приготуйте з неї солодощі.
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Українська кондитерка Єлизавета Глінська підготувала практичний рецепт вівсяного печива з додаванням какао. Таке поєднання робить його ще ароматнішим та апетитним.
Рецепт шоколадного печива з вівсянки
- Час: 2 години
- Порції: 24 штуки
Приготування:
- Заздалегідь підготуйте вершкове масло – дістаньте його з холодильника та залишіть на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно стало м'яким. Збийте його вінчиком. Додайте цукор та яйця, перемішуємо.
- Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач та перемішайте. У вас повинно вийти красиве, м'яке тісто.
- Накриваємо тісто харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 1 годину.
- Робимо з тіста кульки діаметром 4 сантиметри, трохи приплющуємо їх руками.
- Розігрійте духовку до 170 градусів (з конвекцією). Випікайте сформоване печиво 15 – 18 хвилин.
- Охолодіть його та викладіть на таріль.
Смачного!