Печиво з вівсяних пластівців не тільки смачне, а й корисне, адже містить багато клітковини. Якщо ви не можете змусити дитину їсти вівсянки – приготуйте з неї солодощі.

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Українська кондитерка Єлизавета Глінська підготувала практичний рецепт вівсяного печива з додаванням какао. Таке поєднання робить його ще ароматнішим та апетитним.

Рецепт шоколадного печива з вівсянки

  • Час: 2 години
  • Порції: 24 штуки

Приготування:

  • Заздалегідь підготуйте вершкове масло – дістаньте його з холодильника та залишіть на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно стало м'яким. Збийте його вінчиком. Додайте цукор та яйця, перемішуємо.
  • Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач та перемішайте. У вас повинно вийти красиве, м'яке тісто.
  • Накриваємо тісто харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 1 годину.
  • Робимо з тіста кульки діаметром 4 сантиметри, трохи приплющуємо їх руками.
  • Розігрійте духовку до 170 градусів (з конвекцією). Випікайте сформоване печиво 15 – 18 хвилин.
  • Охолодіть його та викладіть на таріль.

Смачного!