Шакшука з курячими мацаболами - смачний рецепт ситного сніданку

Рецепт шакшуки з оригінальними мацаболами стане улюбленим сніданком вашої родини!

Джерело: Наша Ряба

Шакшука – це страва в основі якої є курячі яйця обсмажені в соусі з помідорів, перцю, цибулі та спецій. Ця страва популярна в більшості арабських країн та Ізраїлі.

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Зазвичай шакшуку подають з пітою або шматочками хліба до сніданку. Ми пропонуємо вам приготувати справжню шакшуку з оригінальними мацаболами з курячого філе.

Як приготувати шакшуку вдома

Для приготування мацаболів ламаємо руками мацу на маленькі шматочки, заливаємо її яйцем та додаємо терту цибулю. Куряче філе подрібніть на м'ясорубці або в блендері, з'єднайте з мацою та перемішайте. Солимо, перчимо, перемішуємо і формуємо з отриманої маси м’ячики розміром з волоський горіх. На пательні обсмажуємо їх до рум’яності. Для приготування шакшуки цибулю, солодкий перець та помідор нарізаємо середніми кубиками, а часник — скибочками. Обсмажуємо овочі на оливковій олії, додаємо до них томатний сік, мацаболи і тушкуємо на помірному вогні 3–4 хвилини. В отриманий соус вбиваємо яйця та тримаємо на вогні до готовності. Жовток має бути рідким, білок — готовим. Подаємо шакшуку прямо в пательні, притрусивши нарізаними кружальцями оливок, виклавши острівцями йогурт та добре притрусивши січеною зеленню. Також до страви доречно подати хліб. Смачного!

– 1 шт. курячого філе;– 50 г маци;– 1 куряче яйце;– 1 цибулина;– 100 г томатного соку;– 300 г помідорів;– 1 цибулина;– 100 г болгарського перцю;– 2 зубчики часнику;– 50 мл оливкової олії;– по 10 г петрушки та кінзи;– 60 мл йогурту;– 50 г оливок;– 4 яйця.