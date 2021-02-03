Шакшука з курячими мацаболами - смачний рецепт ситного сніданку

3 лютого 2021 , 20:24
Читать новость на русском

Рецепт шакшуки з оригінальними мацаболами стане улюбленим сніданком вашої родини!

Джерело: Наша Ряба

Шакшука – це страва в основі якої є курячі яйця обсмажені в соусі з помідорів, перцю, цибулі та спецій. Ця страва популярна в більшості арабських країн та Ізраїлі.

Читайте також Цибулевий суп, що знімає похмілля: рецепт Володимира Ярославського

Зазвичай шакшуку подають з пітою або шматочками хліба до сніданку. Ми пропонуємо вам приготувати справжню шакшуку з оригінальними мацаболами з курячого філе.

Як приготувати шакшуку вдома

Інгредієнти:
Для мацаболів:
– 1 шт. курячого філе;
– 50 г маци;
– 1 куряче яйце;
– 1 цибулина;
Для шакшуки:
– 100 г томатного соку;
– 300 г помідорів;
– 1 цибулина;
– 100 г болгарського перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 50 мл оливкової олії;
– по 10 г петрушки та кінзи;
– 60 мл йогурту;
– 50 г оливок;
– 4 яйця.

  1. Для приготування мацаболів ламаємо руками мацу на маленькі шматочки, заливаємо її яйцем та додаємо терту цибулю.

  2. Куряче філе подрібніть на м'ясорубці або в блендері, з'єднайте з мацою та перемішайте.

  3. Солимо, перчимо, перемішуємо і формуємо з отриманої маси м’ячики розміром з волоський горіх. На пательні обсмажуємо їх до рум’яності.

  4. Для приготування шакшуки цибулю, солодкий перець та помідор нарізаємо середніми кубиками, а часник — скибочками. Обсмажуємо овочі на оливковій олії, додаємо до них томатний сік, мацаболи і тушкуємо на помірному вогні 3–4 хвилини.

  5. В отриманий соус вбиваємо яйця та тримаємо на вогні до готовності. Жовток має бути рідким, білок — готовим.

  6. Подаємо шакшуку прямо в пательні, притрусивши нарізаними кружальцями оливок, виклавши острівцями йогурт та добре притрусивши січеною зеленню. Також до страви доречно подати хліб. Смачного!