Шакшука з томатами та шинкою: домашній рецепт

Якщо думаєте, що швидко приготувати. Ми підготували для вас рецепт шакшуки з томатами та шинкою – оригінальна страва з яєць та овочів сподобається всім.

Шакшука у перекладі з арабської – овочеве рагу. Країною походження вважається Туніс. Страву готують з яєць, посмажених в соусі з томатів, перцю чилі та цибулі. За бажанням ви можете додати гриби, кабачки. Популярна страва в Ізраїлі, Іспанії та Близькому Сході.

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Шакшука з томатами та шинкою

Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на розігрітій пательні з олією. Солодкий перець помийте, наріжте кубиками. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, додайте до цибулі. Далі – викладіть солодкий перець, сіль, перець, шинку, зіру, додайте консервовані томати, перемішайте, тушкуйте 10 хвилин. Вбийте яйця, обсмажте до готовності, задекоруйте петрушкою. Смачного!

– 4 яйця;– 2 томати;– 200 грамів консервованих томатів (пелаті);– 2 зубчики часнику;– 1 цибуля;– 50 грамів шинки;– 1 солодкий перець;– петрушка;– оливкова олія;– дрібка зіри;– перець;– сіль.