Шакшука з томатами та шинкою: домашній рецепт

Якщо думаєте, що швидко приготувати. Ми підготували для вас рецепт шакшуки з томатами та шинкою – оригінальна страва з яєць та овочів сподобається всім.
Шакшука у перекладі з арабської – овочеве рагу. Країною походження вважається Туніс. Страву готують з яєць, посмажених в соусі з томатів, перцю чилі та цибулі. За бажанням ви можете додати гриби, кабачки. Популярна страва в Ізраїлі, Іспанії та Близькому Сході.
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Шакшука з томатами та шинкоюІнгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 томати;
– 200 грамів консервованих томатів (пелаті);
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибуля;
– 50 грамів шинки;
– 1 солодкий перець;
– петрушка;
– оливкова олія;
– дрібка зіри;
– перець;
– сіль.
- Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на розігрітій пательні з олією.
- Солодкий перець помийте, наріжте кубиками.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, додайте до цибулі. Далі – викладіть солодкий перець, сіль, перець, шинку, зіру, додайте консервовані томати, перемішайте, тушкуйте 10 хвилин.
- Вбийте яйця, обсмажте до готовності, задекоруйте петрушкою. Смачного!