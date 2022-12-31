У Новий рік із новим смаком: готуємо шампанське із грейпфрутом за рецептом Клопотенка
31 грудня 2022, 19:30Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Шампанське – обов'язковий атрибут зустрічі Нового року. Зазвичай ми вживаємо напій таким, яким його виготовив виробник, але завжди є місце для маневрів та вдосконалення.
Шампанське та ігристі вина – саме ті напої, з якими кожен із нас зустрічає початок Нового року. Вдосконалити їх смак допоможуть цитрусові, а особливо – грейпфрут, терпкість якого ідеально поєднується зі звичними ігристими напоями.
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Рецепт шампанського з грейпфрутом від Клопотенка
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Вдосконалюємо новорічний напій / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 1 пляшка шампанського (або улюбленого ігристого вина);
- 2 грейпфрути;
- лід – за бажанням.
Приготування:
- Грейпфрути миємо, розрізаємо навпіл та вичавлюємо з них сік.
- Розливаємо сік по келихах, він має займати приблизно третину ємності (можна регулювати пропорції відповідно до своїх вподобань).
- Доливаємо у келихи шампанське. Прикрашаємо їх кружечками грейпфрута, можна також додати по кубику льоду.
Смачного!