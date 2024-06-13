У 10 разів смачніша, ніж з яблуками: готуємо казково смачну шарлотку з черешнею

Спробуйте приготувати шарлотку з черешнями, якщо ніколи цього не робили. Вона вразить вас смаком.

Як і яблучна, черешнева шарлотка готується дуже просто. Вона цілком може прикрасити навіть святковий стіл.

Варто спробувати Їх зметуть зі столу за секунду: готуємо розкішні полуничні кекси

Шарлотка з черешнями

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

– 200 грамів черешень;– 200 грамів борошна;– 5 яєць;– 200 грамів цукру;– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Збийте яйця із цукром до утворення пишної піни. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Знову добре збийте міксером. Форму для випічки змастіть маслом або вистеліть пергаментним папером. Вилийте туди тісто та покладіть зверху черешні без кісточок. Поставте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Не відчиняйте духовку перші 20 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою – вона має вийти з шарлотки сухою. Готову шарлотку не виймайте одразу з форми, а дайте їй трохи охолонути. Перед подачею посипте цукровою пудрою.