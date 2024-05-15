Такої смакоти ви ще не куштували: рецепт маринаду для шашлику з ківі

15 травня 2024, 12:45
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Джерело:

Shuba

Рецептів маринаду для шашлику є безліч. Спробуйте приготувати його з ківі.

М'ясо вийде неймовірно м'яким. Обов'язково втільте у життя цей рецепт.

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Маринад для шашлику з ківі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 2 цибулини;
– 2 ківі;
– 2 томати;
– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте і дрібно наріжте.
  2. З'єднайте шматочки свинини й ківі, спеції, посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Цибулю почистьте і наріжте кільцями шириною 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 сантиметр.
  4. Нанижіть на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин. Готовий шашлик одразу ж подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів