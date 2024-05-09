Найкращий маринад для шашлику: готуємо за рецептом переможця "МастерШеф"

9 травня 2024, 12:04
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Джерело:

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Весна – пора барбекю. Якщо хочете замаринувати шашлик дійсно смачно, скористайтеся цим рецептом.

Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський поділився своїм перевіреним рецептом. З ним барбекю точно вийде.

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Маринад для шашлику

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми свинячого ошийка;
– 600 грамів цибулі;
– 3 гілочки розмарину;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 200 мілілітрів соєвого соусу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 мілілітрів газованої води;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, перець чорний до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте свинину шматками, як на шашлик. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями.
  2. У великій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
  3. Додайте свинину, цибулю та перемішайте.
  4. Маринуйте мінімум 2 години, кожні 30 хвилин перемішуючи. Якщо залишити на ніч, то перемішувати не треба.
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Автор: Ольга Котів