Найкращий маринад для шашлику: готуємо за рецептом переможця "МастерШеф"
9 травня 2024, 12:04Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Весна – пора барбекю. Якщо хочете замаринувати шашлик дійсно смачно, скористайтеся цим рецептом.
Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський поділився своїм перевіреним рецептом. З ним барбекю точно вийде.
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Маринад для шашлику
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 3 кілограми свинячого ошийка;
– 600 грамів цибулі;
– 3 гілочки розмарину;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 200 мілілітрів соєвого соусу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 мілілітрів газованої води;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, перець чорний до смаку.
Приготування:
- Наріжте свинину шматками, як на шашлик. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Додайте свинину, цибулю та перемішайте.
- Маринуйте мінімум 2 години, кожні 30 хвилин перемішуючи. Якщо залишити на ніч, то перемішувати не треба.