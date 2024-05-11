Просто тане в роті: рецепт ідеального шашлику по-грузинськи
11 травня 2024, 10:37Читать новость на русском
Джерело:"РадіоТрек"
Якщо плануєте поїхати на природу, скористайтеся цим рецептом шашлику. М'ясо вийде соковитим та дуже ніжним.
Вам потрібні лише спеції та сіль. Головне для шашлику – брати свіже м'ясо.
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Як приготувати шашлик по-грузинськи
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм баранини;
– сіль, подрібнений чорний перець до смаку;
– улюблений соус до смаку.
Приготування:
- Промийте м'ясо, обсушіть паперовими серветками.
- Наріжте невеликими шматочками величиною 3 – 5 сантиметрів, зачистьте від плівок, видаліть сухожилля та обріжте надлишки жиру.
- М'ясо щільно настроміть на шампури та помістіть над вугіллям.
- Під час приготування посипайте майбутній шашлик спеціями та регулярно перевертайте, даючи кожній стороні добре підсмажитися. В середньому процес займає 15 – 30 хвилин, але варто стежити за зовнішнім виглядом м'яса.
- До готового шашлику додайте улюблений соус і подавайте.