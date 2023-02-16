Шаурма від Ектора: готуємо з курочкою

Шаурма – один із найпопулярніших видів стрітфуду. Та не обов'язково їхати в заклад, аби її скуштувати. Ектор Хіменес-Браво навчить, як приготувати її вдома.

Рецепт тієї самої соковитої шаурми від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, яку ви зможете приготувати власноруч вдома.

Читайте також Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

До речі, з точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!

Рецепт шаурми від Ектора

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

– 200 грамів курячого стегна;– 1 лаваш;– копчена мелена паприка;– кумин;– часник;– фенхель;– зіра;– 300 грамів грецького йогурту;– 5 грамів кропу;– 15 грамів солоних огірків;– олія;– 30 грамів томату;– 15 грамів цибулі;– 30 – 50 грамів салату айсберг.

Приготування:

Змішуємо спеції у ступі (кумин, фенхель та зіру) та розтираємо. Додаємо дрібно нарізані огірки та кріп. Перемішуємо з половиною грецького йогурту.

Для маринування курки змішуємо решту спецій, заправляємо олією та йогуртом. Маринуємо курку та обсмажуємо на розігрітій сковорідці до готовності. Нарізаємо курку шматочками.

Викладаємо лаваш, зміщуємо соусом, додаємо нарізану курку, скибки томату, айсберг та закручуємо все.

Обсмажуємо шаурму на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.

Смачного!