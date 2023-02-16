Шаурма від Ектора: готуємо з курочкою
16 лютого 2023, 14:05Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Шаурма – один із найпопулярніших видів стрітфуду. Та не обов'язково їхати в заклад, аби її скуштувати. Ектор Хіменес-Браво навчить, як приготувати її вдома.
Рецепт тієї самої соковитої шаурми від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, яку ви зможете приготувати власноруч вдома.
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До речі, з точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!
Рецепт шаурми від Ектора
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– 200 грамів курячого стегна;
– 1 лаваш;
– копчена мелена паприка;
– кумин;
– часник;
– фенхель;
– зіра;
– 300 грамів грецького йогурту;
– 5 грамів кропу;
– 15 грамів солоних огірків;
– олія;
– 30 грамів томату;
– 15 грамів цибулі;
– 30 – 50 грамів салату айсберг.
Приготування:
- Змішуємо спеції у ступі (кумин, фенхель та зіру) та розтираємо. Додаємо дрібно нарізані огірки та кріп. Перемішуємо з половиною грецького йогурту.
- Для маринування курки змішуємо решту спецій, заправляємо олією та йогуртом. Маринуємо курку та обсмажуємо на розігрітій сковорідці до готовності. Нарізаємо курку шматочками.
- Викладаємо лаваш, зміщуємо соусом, додаємо нарізану курку, скибки томату, айсберг та закручуємо все.
- Обсмажуємо шаурму на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
Смачного!