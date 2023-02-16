Шаурма від Ектора: готуємо з курочкою

16 лютого 2023, 14:05
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Шаурма – один із найпопулярніших видів стрітфуду. Та не обов'язково їхати в заклад, аби її скуштувати. Ектор Хіменес-Браво навчить, як приготувати її вдома.

Рецепт тієї самої соковитої шаурми від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, яку ви зможете приготувати власноруч вдома.

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До речі, з точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!

Рецепт шаурми від Ектора

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 200 грамів курячого стегна;
 – 1 лаваш;
 – копчена мелена паприка;
 – кумин;
 – часник;
 – фенхель;
 – зіра;
 – 300 грамів грецького йогурту;
 – 5 грамів кропу;
 – 15 грамів солоних огірків;
 – олія;
 – 30 грамів томату;
 – 15 грамів цибулі;
 – 30 – 50 грамів салату айсберг.

Приготування:

  • Змішуємо спеції у ступі (кумин, фенхель та зіру) та розтираємо. Додаємо дрібно нарізані огірки та кріп. Перемішуємо з половиною грецького йогурту.
  • Для маринування курки змішуємо решту спецій, заправляємо олією та йогуртом. Маринуємо курку та обсмажуємо на розігрітій сковорідці до готовності. Нарізаємо курку шматочками.
  • Викладаємо лаваш, зміщуємо соусом, додаємо нарізану курку, скибки томату, айсберг та закручуємо все.
  • Обсмажуємо шаурму на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак