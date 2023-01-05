Щедра кутя по-українськи: рецепт Миколи Люлька

5 січня 2023, 16:59
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Джерело:

Микола Люлько

Щороку на Святу вечерю українці готують щедру кутю: з маком, родзинками, курагою чи чорносливом.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом щедрої куті по-українськи. Цей рецепт ми можемо назвати особливим, адже кулінар додав до страви розмарин, сушку та два види родзинок.

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За бажанням можна не додавати узвар та мед, але так смачніше.

Рецепт щедрої куті

Інгредієнти:
200 грамів пшениці чи перловки;
 – пів чайної ложки солі;
 – 200 грамів сушки;
 – 1,5 літра води;
 – 1 гілочка розмарину;
 – половинка лимона;
 – 100 грамів світлих родзинок;
 – 100 грамів темних родзинок;
 – 100 грамів кураги чи чорносливу;
 – мед;
 – цедра лимона.

Приготування:

  • Пшеницю ретельно промиваємо водою та варимо з сіллю 40 – 45 хвилин до готовності.
  • Промиваємо сушку, заливаємо водою, варимо 30 хвилин. Наприкінці додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись.
  • Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером, якщо він не смажений, то підсмажуємо його.
  • Мак заливаємо окропом на 1 – 2 години, перебиваємо блендером разом з цукром.
  • Всі інгредієнти, які у вас залишилися замішуємо в одній мисці і даємо настоятись 2 години в холодильнику.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак