Щедра кутя по-українськи: рецепт Миколи Люлька

Щороку на Святу вечерю українці готують щедру кутю: з маком, родзинками, курагою чи чорносливом.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом щедрої куті по-українськи. Цей рецепт ми можемо назвати особливим, адже кулінар додав до страви розмарин, сушку та два види родзинок.

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За бажанням можна не додавати узвар та мед, але так смачніше.

Рецепт щедрої куті

200 грамів пшениці чи перловки;– пів чайної ложки солі;– 200 грамів сушки;– 1,5 літра води;– 1 гілочка розмарину;– половинка лимона;– 100 грамів світлих родзинок;– 100 грамів темних родзинок;– 100 грамів кураги чи чорносливу;– мед;– цедра лимона.

Приготування:

Пшеницю ретельно промиваємо водою та варимо з сіллю 40 – 45 хвилин до готовності.

Промиваємо сушку, заливаємо водою, варимо 30 хвилин. Наприкінці додаємо лимон та розмарин і даємо настоятись.

Горіхи подрібнюємо скалкою чи блендером, якщо він не смажений, то підсмажуємо його.

Мак заливаємо окропом на 1 – 2 години, перебиваємо блендером разом з цукром.

Всі інгредієнти, які у вас залишилися замішуємо в одній мисці і даємо настоятись 2 години в холодильнику.

Смачного!