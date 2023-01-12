Головна страва на Старий Новий рік: готуємо ідеальну "щедру" кутю

Кутя – обов'язковий гість столу під час зимових свят. На Старий Новий рік заведено готувати "щедру" кутю, для якої існує багато особливих рецептів.

Головна особливість "щедрої" куті – приготування на молоці, інколи із додаванням вершків. Завдяки цьому вона виходить особливо ніжною, а смак солодких додатків відчувається більш глибоко.

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Рецепт "щедрої" куті на молоці

Час: 40 хвилин + час на вимочування пшениці

Порцій: 6

"Щедра" кутя – обов'язкова страва на Старий Новий рік / Фото Cookery

Інгредієнти:

400 грамів пшениці;

750 мілілітрів молока;

50 грамів меду;

50 грамів маку;

200 грамів сухофруктів.

Приготування:

Пшеницю заливаємо холодною водою та залишаємо на 3 – 4 години. Коли зерно вбере в себе воду, заливаємо його молоком та варимо до готовності. Наприкінці додаємо до каші мед, мак та сухофрукти. Додатки та їхню кількість можна регулювати відповідно до власних вподобань.

Смачного!