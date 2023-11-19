Секретний інгредієнт від прабабусь: що додати в борщ, щоб він вийшов смачнішим

Кожна українська господиня має свій рецепт борщу. Проте не всі знають, що потрібно в нього додати, щоб традиційна страва стала ще смачнішою.

Кухар Євген Клопотенко розповів про одну з варіацій борщу. Спробуйте зробити його на свинячих ребрах з копченими грушами – страва буде надзвичайно ароматною, смачною та густою.

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Покроковий рецепт українського борщу на ребрах

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

– 400 – 500 грамів свинячих ребер;– 2 буряки;– 2 томати;– четвертинка кореня селери;– четвертинка качана капусти;– 3 – 4 картоплі;– 1 – 2 моркви;– 1 цибуля;– 1 – 2 копчені груші;– 2 лаврових листочки;– 3 горошини духмяного перцю;– 1 головка часнику;– 1 солодкий перець;– 200 мілілітрів томатного соку;– 30 грамів вершкового масла;– 2 столові ложки томатної пасти;– 3 літри води;– сіль до смаку.



Додайте до борщу копчені груші / Фото Shutterstock

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. 400 – 500 грамів свинячих ребер, помийте, зачистьте від плівок та перекладіть у форму для запікання. Поставте в духовку на 30 хвилин в режимі верхнього та нижнього нагріву. Підготуйте овочі для бульйону, але не очищуйте їх від шкірки. Корінь селери та моркву добре промийте та наріжте довільними шматками. Відріжте половину цибулі. Овочі до бульйону можна додавати попередньо запеченими, тоді смак страви буде інтенсивнішим. Запечені ребра перекладіть до каструлі та залийте 3 літрами води, додайте порізану селеру, моркву та половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 30 хвилин. Солодкий перець, томати та другу половину цибулі поріжте невеличким кубиком. Розігрійте пательню з 30 грамами вершкового масла та перекладіть до неї порізані овочі. Обсмажте їх до м'якості, після чого додайте 200 мілілітрів томатного соку та 2 столові ложки томатної пасти. Тушкуйте ще 5 – 7 хвилин. Буряк потріть на великій тертці та теж додайте до пательні. Тушкуйте ще 3 – 4 хвилини. З другого буряка вичавіть сік або просто натріть його на дрібну терку. Додайте у каструлю, а разом з ним 3 горошини духмяного перцю, 2 лаврових листочки та сіль до смаку. Наріжте 3 – 4 картоплини середніми кубиками та покладіть у каструлю. Туди ж перекладіть готову засмажку та розрізану навпіл головку часнику. Якщо хочете отримати більш інтенсивний смак, 2 – 3 зубчику часнику вичавіть в каструлю, а інші додайте цілими. Додайте до бульйону 1 – 2 цілі копчені або в'ялені груші. Можна порізати їх довільними шматками. Саме груші нададуть борщу приємного димного смаку. Наприкінці приготування перекладіть до каструлі нашатковану капусту. Спробуйте та доведіть смак сіллю. Через 5 хвилин зніміть борщ з плити, аби капуста не розварилася. Дайте страві настоятись щонайменше 30 хвилин. Подавайте зі сметаною та подрібненою зеленню кропу.