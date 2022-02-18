Тонкощі приготування ідеальних пельменів: покрокові поради
Пельмені – відома страва, яку багато хто з нас дуже полюбляє. Як приготувати соковиті пельмені, які сподобаються абсолютно усім – розповідаємо у День пельменів.
Існує велика різноманітність пельменів, вони присутні у багатьох культурах світу. У Китаї це цзяоцзи, у народів Середньої Азії і Кавказу – манти, хінкалі, пози. Всі вони мають свої особливості готування. Родзинкою будь-яких пельменів є ніжна та соковита начинка. Про особливість приготування смачних пельменів розповість редакція 24 каналу.
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Готуємо соковиту начинку
Приготування ніжної та соковитої начинки завжди починається із вибору м’яса. Тут є два важливих моменти: обов’язково потрібно обирати добірний продукт та поєднувати кілька видів м’яса. Ідеальне поєднання – свинина, яловичина та курятина.
Дехто із кулінарів перемелює цибулю разом із фаршем, проте пельмені будуть соковитішими, якщо цибулю просто подрібнити та перемішати із м’ясом.
До фаршу також слід додати трішки води, кубик вершкового масла та улюблені спеції. З пельменями відмінно поєднуються кінза та майоран. Можна додати різні види перцю і не забути про куркуму з дрібкою мускатного горіха.
Секрети варіння
Багато хто вибирає найпростіший спосіб варіння – на підсоленій воді. Але й смак таких пельменів не буде яскравим та вражаючим.
Курячий або м'ясний бульйон перетворюють звичайні пельмені на справжній кулінарний шедевр.
Цікавий факт
У 2011 році в одній із провінцій Китаю приготували пельмень вагою 79 кілограм. Він мав довжину 1,2 метра та ширину 0,86 метра.