Тонкощі приготування ідеальних пельменів: покрокові поради

Пельмені – відома страва, яку багато хто з нас дуже полюбляє. Як приготувати соковиті пельмені, які сподобаються абсолютно усім – розповідаємо у День пельменів.

Існує велика різноманітність пельменів, вони присутні у багатьох культурах світу. У Китаї це цзяоцзи, у народів Середньої Азії і Кавказу – манти, хінкалі, пози. Всі вони мають свої особливості готування. Родзинкою будь-яких пельменів є ніжна та соковита начинка. Про особливість приготування смачних пельменів розповість редакція 24 каналу.

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Готуємо соковиту начинку

Приготування ніжної та соковитої начинки завжди починається із вибору м’яса. Тут є два важливих моменти: обов’язково потрібно обирати добірний продукт та поєднувати кілька видів м’яса. Ідеальне поєднання – свинина, яловичина та курятина.

Дехто із кулінарів перемелює цибулю разом із фаршем, проте пельмені будуть соковитішими, якщо цибулю просто подрібнити та перемішати із м’ясом.

Неймовірно смачно / Фото pixabay

До фаршу також слід додати трішки води, кубик вершкового масла та улюблені спеції. З пельменями відмінно поєднуються кінза та майоран. Можна додати різні види перцю і не забути про куркуму з дрібкою мускатного горіха.

Секрети варіння

Багато хто вибирає найпростіший спосіб варіння – на підсоленій воді. Але й смак таких пельменів не буде яскравим та вражаючим.

Дуже апетитно / Фото pixabay

Курячий або м'ясний бульйон перетворюють звичайні пельмені на справжній кулінарний шедевр.