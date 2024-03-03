Ідеально в неділю: легка та швидка паста з лососем

3 березня 2024, 13:03
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Джерело:

ВВС Food

Неділя – не той день, коли потрібно довго стояти біля плити. Однак це зовсім не означає, що варто відмовлятися від смачної іжі!

Паста з лососем та каперсами виглядає ідеальною опцією для вихідного дня. Окрім того, що це дуже смачно, час приготування дозволить приділити максимальну увагу лише улюбленим справам.

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Рецепт пасти з лососем та каперсами

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 225 грамів пасти;
– 75 грамів кедрових горіхів;
– невеличкий шматочок масла;
– 3 дрібно нарізані цибулини;
– 6 столових ложок оливкової олії;
– сік 2 лимонів;
– 115 грамів каперсів без рідини;
пучок шніт-цибулі;
– 200 грамів філе лосося;
– сіль та перець до смаку.


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Приготування:

  1. Пасту варимо у підсоленій воді, як це вказано на упаковці.
  2. Зливаємо воду, залишаємо 75 мілілітрів води.
  3. Розігріваємо сковорідку та смажимо горіхи 30 секунд. Відкладаємо готові горіхи.
  4. Смажимо цибулю на вершковому маслі. Додаємо олію, лимонний сік, каперси і готуємо 30 секунд.
  5. Додаємо на сковорідку пасту, воду, нарізану зелень та лосось. Смажимо та солимо до смаку. Готуємо кілька хвилин.
  6. Прикрашаємо горішками та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська