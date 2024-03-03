Ідеально в неділю: легка та швидка паста з лососем
3 березня 2024, 13:03Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Неділя – не той день, коли потрібно довго стояти біля плити. Однак це зовсім не означає, що варто відмовлятися від смачної іжі!
Паста з лососем та каперсами виглядає ідеальною опцією для вихідного дня. Окрім того, що це дуже смачно, час приготування дозволить приділити максимальну увагу лише улюбленим справам.
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Рецепт пасти з лососем та каперсами
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 225 грамів пасти;
– 75 грамів кедрових горіхів;
– невеличкий шматочок масла;
– 3 дрібно нарізані цибулини;
– 6 столових ложок оливкової олії;
– сік 2 лимонів;
– 115 грамів каперсів без рідини;
– пучок шніт-цибулі;
– 200 грамів філе лосося;
– сіль та перець до смаку.
Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Пасту варимо у підсоленій воді, як це вказано на упаковці.
- Зливаємо воду, залишаємо 75 мілілітрів води.
- Розігріваємо сковорідку та смажимо горіхи 30 секунд. Відкладаємо готові горіхи.
- Смажимо цибулю на вершковому маслі. Додаємо олію, лимонний сік, каперси і готуємо 30 секунд.
- Додаємо на сковорідку пасту, воду, нарізану зелень та лосось. Смажимо та солимо до смаку. Готуємо кілька хвилин.
- Прикрашаємо горішками та подаємо до столу.
Смачного!А якщо до вас повинні прийти гості, неодмінно почастуйте їх салатом, який був популярним у 90-х.