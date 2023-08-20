Для чого знаменита актриса їла сирі яйця: улюблена страва Мерилін Монро

Мерлін Монро – одна з культових актрис старого Голівуду. Її стиль та звички завжди були цікавими для широкої аудиторії, адже ніщо так не вабить, як секрети ікон.

Норма Джин Бейкер, більш відома під своїм сценічним псевдонімом Мерилін Монро, була визнаною актрисою, яка підкорила екрани під час Золотого віку Голлівуду. Її славили по всьому світу за її чарівність, дотепність, кокетливі ролі та, звісно, ​​культове платиново-світле волосся. Цікаво, що поруч із красою зірка мала особливі харчові звички.

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Як харчувалася актриса

У номері Pageant Magazine за вересень 1952 року Мерилін поділилася своїм щоденним раціоном.

Мені казали, що мої харчові звички абсолютно дивні, але я так не думаю. Перед тим, як прийняти ранковий душ, я починаю розігрівати чашку молока на гарячій плиті. У каструлю я розбиваю два сирих яйця, збиваю все виделкою і п’ю,

– поділилася з шанувальниками актриса.

Її щоденний раціон був дуже зосереджений на м’ясі. Обід і вечеря зазвичай включали певний вид тваринного білка з овочевим гарніром. Її улюблені страви – гамбургери та стейк на грилі.

Рецепт гамбургерів у стилі Мерлін Монро

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Це дуже смачно / Фото unsplash

– 500 грамів яловичого фаршу;– 4 круглі булочки для гамбургера;– 4 листочки салату;– 1 великий помідор;– 1 маленька цибуля;– 4 скибки сиру (чеддер, гауда або інший улюблений сир);– 4 ложки майонезу;– 2 ложки кетчупу;– 2 ложки олії для смаження;– сіль та чорний перець до смаку.

Приготування:

З яловичого фаршу сформуйте 4 рівних котлети. Посоліть та поперчіть з обох боків.

Викладіть їх на тарілку чи маленьку дошку і відправте у морозильну камеру на 2 години.

Помідор розріжте на тонкі кола, цибулю на кільця. Листки салату вимийте та обсушіть.

Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні.

Обсмажуйте котлети з кожного боку до готовності.

Під час обсмажування котлет покладіть на кожну скибку сиру, щоб він розтопився.

Булочку розріжте пополам. З одного боку намажте майонез, а з іншого - кетчуп.

На нижню половину булочки покладіть лист салату, потім котлету з сиром, кільця цибулі та коло помідора.

Помістіть верхню половину булочки на гамбургер.

Страва готова для подачі!