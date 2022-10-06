Ароматний смак для зими: готуємо варення з яблук та горобини
6 жовтня 2022 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Варення – чудове доповнення до млинців, печива та інших смаколиків, які особливо смакуватимуть зимою. Їх смак можна підкреслити й нотками алкоголю, але це вже по бажанню кожної господині.
З давніх-давен плід горобини вважався складником, який володіє багатьма корисними властивостями. Рецепти з горобини з часом почали призабуватися, тож спробуймо пригадати традиції, адже ці страви не лише корисні, а й дуже смачні.
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Рецепт варення з яблук та горобини
Час: 3 години
Порцій: 4
Смачно та корисно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- горобина – 1 кілограм;
- цукор – 1 кілограм (можна регулювати до смаку);
- 2 яблука (бажано кислих сортів);
- сік половини лимона;
- за бажанням келишок коньяку або рому.
Приготування:
- Заливаємо горобину невеликою кількістю води та додайте сік лимона.
- Нагріваємо 10 хвилин, після чого додаємо цукор. Час від часу ретельно помішуємо та збираємо піну, яка збирається.
- Яблука дрібно нарізаємо та додаємо до варення. Варимо до тих пір, поки яблука не розпадуться, а варення – не загусне. Відставляємо та даємо охолонути.
- Повторюємо нагрівання та охолодження через кілька годин або на наступний день, на цьому етапі можна додати алкоголь.
- Фасуємо варення по банках та закриваємо.
Смачного!