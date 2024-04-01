Ніжна та соковита вечеря: що приготувати з курячого філе
1 квітня 2024, 14:35Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Куряче філе – смачний та універсальний продукт, який можна поєднати з найрізноманітнішими інгредієнтами. А ще його так легко готувати!
Куряче філе зі шпинатом і моцарелою – ідеальна ідея вечері для всієї родини. Вона буде простою та легкою у приготуванні, корисною, ситною та дуже смачною. Це смачна страва, яка сподобається і дітям.
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Рецепт курячого філе з моцарелою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів курячого філе;
– 100 грамів шпинату;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 125 грамів сиру моцарелла;
– спеції: сіль, перець, майоран, часник, подрібнений часник до смаку.
Приготування:
- Куряче філе промийте, обсушіть, приправте і злегка збризніть олією.
- Дрібно наріжте часник і додайте його в сковороду з розігрітою олією.
- Додайте шпинат і обсмажте.
- Помідори розріжте на половинки або четвертинки.
- Викладіть м’ясо у форму для запікання, додайте помідори, шпинат і посипте тертою моцарелою.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.