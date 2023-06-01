Дешево та вмить готово: літній салат з молодої картоплі

Салат з молодої картоплі та малосольних огірків – це квінтесенція літа! Подавайте як гарнір чи закуску до улюбленої курочки або шашлику.

Салат з молодої картоплі і малосольних огірків відмінно підійде як доповнення до м'яса з мангала, так і в якості перекусу впродовж дня або на вечерю. Молода картопля, малосольні огірки, ріпчаста цибуля з кропом, оливкова олія і трохи гірчиці – склад цього салату такий же простий, як і сам рецепт.

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Рецепт салату з молодою картоплею

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Смачний салат / Фото zlotaproporcja

– 500 грамів молодої картоплі;– 3 великих малосольних огірка або 4 – 5 малих;– 1 ріпчаста цибуля;– половина пучка кропу;– 3 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки гірчиці;– сіль, перець.

Приготування:

Почніть з варіння картоплі. Для салату найкраще обрати маленькі плоди.

Добре вимийте їх і приготуйте в мундирі.

У мисці, в якій будете готувати салат, змішайте 3 столові ложки оливкової олії і дві столові ложки гірчиці.

Коли картопля охолоне, наріжте її четвертинками, малосольні огірки – дрібно, а ріпчасту цибулю – пір’ям.

Подрібніть кріп.

Додайте всі інгредієнти в миску, приправте сіллю і перцем, потім добре перемішайте.

Дайте інгредієнтам настоятися кілька хвилин. Салат з молодої картоплі і малосольних огірків готовий.

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