Це просто неймовірна закуска: рецепт маринованої редиски

25 квітня 2023, 20:35
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Джерело:

doradcasmaku

Хрусткий редис почав з’являтися на українських грядках, тож незабаром варто очікувати його й на наших столах. Як перетворити цей овоч на чудову закуску – читайте у нашому матеріалі.

Якщо ви хочете довше насолоджуватися смаком редьки – обов'язково приготуйте з неї консервацію. Маринована редиска відмінно підійде в якості закуски для будь-якого столу.

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Рецепт маринованого редису

Час: 30 хвилин
Порцій: 5

Смачна закуска / Фото doradca smaku

Приготування:

  • Редис помийте, зріжте корінь та зелену частину.
  • Кожен редис проколіть зубочисткою або вилкою для м’яса.
  • Закип'ятіть воду з оцтом, олією.
  • Спочатку додайте цукор і сіль, потім спеції.
  • Киньте редиску в маринад. Варіть 5 хвилин. Після закінчення цього часу максимально зменшіть потужність вогню і залишіть ще на 3 хвилини.
  • Заповніть банки редискою (до 1 сантиметра від краю банки), потім залийте маринадом.
  • Закрийте банку відразу після наповнення та залиште мінімум на 24 години.
  • Редис, приготований таким чином, чудово смакуватиме у будь-яку пору року, а особливо зимою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська