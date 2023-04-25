Це просто неймовірна закуска: рецепт маринованої редиски
25 квітня 2023, 20:35Читать новость на русском
Джерело:doradcasmaku
Хрусткий редис почав з’являтися на українських грядках, тож незабаром варто очікувати його й на наших столах. Як перетворити цей овоч на чудову закуску – читайте у нашому матеріалі.
Якщо ви хочете довше насолоджуватися смаком редьки – обов'язково приготуйте з неї консервацію. Маринована редиска відмінно підійде в якості закуски для будь-якого столу.
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Рецепт маринованого редису
Час: 30 хвилин
Порцій: 5
Смачна закуска / Фото doradca smaku
Приготування:
- Редис помийте, зріжте корінь та зелену частину.
- Кожен редис проколіть зубочисткою або вилкою для м’яса.
- Закип'ятіть воду з оцтом, олією.
- Спочатку додайте цукор і сіль, потім спеції.
- Киньте редиску в маринад. Варіть 5 хвилин. Після закінчення цього часу максимально зменшіть потужність вогню і залишіть ще на 3 хвилини.
- Заповніть банки редискою (до 1 сантиметра від краю банки), потім залийте маринадом.
- Закрийте банку відразу після наповнення та залиште мінімум на 24 години.
- Редис, приготований таким чином, чудово смакуватиме у будь-яку пору року, а особливо зимою.