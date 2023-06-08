Літо повинне бути легким та смачним: швидко готуємо соковитий курячий кебаб на всі випадки життя

Ніжна та добре засмажена курятина – це те, від чого не відмовишся ніколи. Кілька простих кроків та швидке приготування зробить цю страву вашим фаворитом.

Для того, щоб приготувати філе у цей спосіб, не потрібно хитромудрих інгредієнтів чи особливих кулінарних маніпуляцій. Кілька продуктів, гарячий гриль чи сковорідка – і смачна страва вже на столі.

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Цю курочку можна смакувати із салатом, начинити піту або подати з улюбленим гарніром.

Швидкий рецепт курячого кебабу

Час : 15 – 20 хвилин

: 15 – 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 столові ложки нежирного натурального йогурту;

– 1 чайна ложка порошку чилі;

– 1 чайна ложка порошку каррі;

– 2 чайні ложки соку лайма або лимона;

– 2 чайні ложки коріандру;

– 800 грамів курячого філе, нарізаного кубиками.

Приготування:

Йогурт та спеції добре перемішуємо.

Маринуємо курочку у йогуртовій суміші 5 хвилин.

Розігріваємо гриль або сковорідку.

Смажимо курочку до готовності.

Подаємо на шпажках, з салатом або пітою.