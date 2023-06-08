Літо повинне бути легким та смачним: швидко готуємо соковитий курячий кебаб на всі випадки життя
8 червня 2023, 21:21Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Ніжна та добре засмажена курятина – це те, від чого не відмовишся ніколи. Кілька простих кроків та швидке приготування зробить цю страву вашим фаворитом.
Для того, щоб приготувати філе у цей спосіб, не потрібно хитромудрих інгредієнтів чи особливих кулінарних маніпуляцій. Кілька продуктів, гарячий гриль чи сковорідка – і смачна страва вже на столі.
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Цю курочку можна смакувати із салатом, начинити піту або подати з улюбленим гарніром.
Швидкий рецепт курячого кебабу
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 столові ложки нежирного натурального йогурту;
– 1 чайна ложка порошку чилі;
– 1 чайна ложка порошку каррі;
– 2 чайні ложки соку лайма або лимона;
– 2 чайні ложки коріандру;
– 800 грамів курячого філе, нарізаного кубиками.
Приготування:
- Йогурт та спеції добре перемішуємо.
- Маринуємо курочку у йогуртовій суміші 5 хвилин.
- Розігріваємо гриль або сковорідку.
- Смажимо курочку до готовності.
- Подаємо на шпажках, з салатом або пітою.
Смачного!