Літо повинне бути легким та смачним: швидко готуємо соковитий курячий кебаб на всі випадки життя

8 червня 2023, 21:21
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Джерело:

ВВС Food

Ніжна та добре засмажена курятина – це те, від чого не відмовишся ніколи. Кілька простих кроків та швидке приготування зробить цю страву вашим фаворитом.

Для того, щоб приготувати філе у цей спосіб, не потрібно хитромудрих інгредієнтів чи особливих кулінарних маніпуляцій. Кілька продуктів, гарячий гриль чи сковорідка – і смачна страва вже на столі.

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Цю курочку можна смакувати із салатом, начинити піту або подати з улюбленим гарніром.

Швидкий рецепт курячого кебабу

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
3 столові ложки нежирного натурального йогурту;
– 1 чайна ложка порошку чилі;
1 чайна ложка порошку каррі;
– 2 чайні ложки соку лайма або лимона;
– 2 чайні ложки коріандру;
– 800 грамів курячого філе, нарізаного кубиками.

 
Приготування:
  • Йогурт та спеції добре перемішуємо.
  • Маринуємо курочку у йогуртовій суміші 5 хвилин.
  • Розігріваємо гриль або сковорідку.
  • Смажимо курочку до готовності.
  • Подаємо на шпажках, з салатом або пітою.
 Смачного!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська