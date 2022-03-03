Що взяти із собою в дорогу: актуальні продукти

Якщо у вас попереду довга дорога з дітьми, обов'язково візьміть із собою легку та корисну їжу. Ось список продуктів, які помістяться в рюкзаку, валізі чи дорожній сумці.

Він дуже придасться вам, якщо ви їхатимете поїздом або автобусом і не можете взяти великий багаж. Продукти з нашої добірки – тривалого зберігання й не псуються без холодильника. Крім того, їх зручно їсти навіть без столових приборів.

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Перелік продуктів у дорогу

Хлібобулочні вироби

Забезпечте свою родину готовими канапками. Хліб, масло або плавлений сир, листя салату, твердий сир та скибка ковбаси – ідеальне поєднання для швидкого перекусу в дорозі.



Фото Папріканта

Покладіть до наплічника також запаковані хлібці та сухарі. Вони не псуються, швидко тамують голод і чудово поєднуються з іншими продуктами: овочами, сиром та ковбасами (салямі, шинка, шпондер).

Прихопіть із собою й пачку печива.

А от еклери та іншу випічку з кремом не беріть: не в холодильнику вони швидко псуються й можуть викликати серйозне отруєння.

Дитяче харчування

Забезпечте малюків готовими сумішами, фруктовими пюре та водою.

Вода

Обов'язково візьміть у дорогу пляшку негазованої води. Якщо маєте термос або пляшка з дозатором – наповніть їх гарячим чаєм, кавою або узваром.

Овочі та фрукти

Найкращі овочі в дорогу – огірки, солодкий перець, очищена й нарізана невеликими шматочками морква.

Помідори можуть пом'ятися, потекти й забруднити одяг.



Фото Flavor factory

Із фруктів обов'язково візьміть яблука. Вони довго зберігаються, не потребують особливих умов транспортування. Лишень помістіть яблука в окремий паперовий пакет, адже вони прискорюють дозрівання інших продуктів.

Солодощі

Стануть вам у пригоді й протеїнові батончики, у складі яких – вівсяні пластівці, натуральний зефір, мармелад та пастила.