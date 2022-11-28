Коли залишилась варена картопля: готуємо особливий десерт, який вам захочеться повторити
28 листопада 2022 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Якщо у вас залишилася варена картопля – не поспішайте ставити її у холодильник. Вона може стати компонентом для десерту, який ви захочете приготувати знову.
Коли мова заходить про чізкейк, на думку точно не приходить варена картопля. Втім, не поспішайте з висновками: цей десерт дуже ніжний та тане у роті, а вам не потрібно буде більше гадати, що робити із залишками вже звареної картоплі.
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Рецепт чизкейка з вареною картоплею
Час: 30 хвилин + 1 година на випікання
Порцій: 8
Ніжний десерт з особливим інгредієнтом / Фото Beszamel
Інгредієнти:
- 700 грамів ретельно подрібненого коров'ячого сиру;
- 300 грамів відвареної картоплі;
- 5 яєць;
- 200 грамів цукру;
- дрібка солі.
Приготування:
- Сирну масу добре перемішуємо, щоб вона набрала повітря.
- Відварену картоплю розминаємо або пропускаємо через м'ясорубку. З'єднуємо сир та картоплю.
- Беремо яйця, відділяємо білки від жовтків.
- До білків додаємо сіль та збиваємо у стійку піну. У процесі додаємо до білків цукор по чайній ложечці. Додаємо до маси жовтки та акуратно перемішуємо.
- З'єднуємо обидві маси та ретельно перемішуємо. Додаємо залишок цукру.
- Перекладаємо масу у форму, застелену пергаментним папером.
- Випікаємо чизкейк 60 хвилин при температурі 170 градусів.
- Готовий десерт можна покрити цукровою пудрою або шоколадом.
Смачного!