Ви цього точно не знали: що не можна ставити на новорічний стіл
Джерело:УНІАН
До Нового року залишилося лише кілька днів. Тому безліч українців, ймовірно, вже розробили святкове меню.
Якщо ви вірите в астрологію та прикмети, то під час планування святкування врахуйте, що існують страви, які краще не включати у новорічне меню 2024. Адже вони можуть роздратувати символ року.
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Чого не має бути на новорічному столі 2024
Традиція вшановувати символ року прийшла з китайської культури. Символом 2024 року буде Зелений Дерев'яний Дракон.
Символ 2024 року – Зелений Дракон / Фото unsplash
За прикметами, саме він і диктуватиме правила, зокрема те, як потрібно святкувати. Є низка страв, які Дракон не любить. Серед них:
- Заєць чи кролик, адже це може образити символ 2024 року. За однією з легенд Дракон колись врятував вухатого від біди.
- Також краще уникати консервів та напівфабрикатів – Дракон любить натуральну їжу. Тому краще заздалегідь обдумати своє меню та віддати перевагу свіжим салатам та стравам.
- Покровитель 2024 року полюбляє рибу, проте сушену або консервовану рибу на стіл ставити категорично заборонено. Якщо обиратимете рибу, то краще використовуйте свіжу – вона точно сподобається Драконові.
Дракон у культурі Сходу традиційно асоціюється з щедрістю. Тому потрібно постаратися зробити так, аби стіл теж був теж якомога багатшим і ошатнішим.
Сміливо використовуйте в сервіруванні свічки, а також зелений, червоний та золотий кольори – символ року це оцінить.Шукаєте смачні рецепти на Новий рік? Перегляньте нашу спеціальну підбірку оригінальних страв до свят – ви точно знайдете в ній щось для себе.