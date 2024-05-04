Важливо не помилитися: що не можна їсти на Великдень

Традиційно українці накривають пишний стіл на Великдень. Адже це одне з найбільших свят в році.

Попри те, що піст закінчується, є продукти від яких варто утриматися. Окрім цього, навіть дозволену їжу слід їсти в міру.

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Що не можна ставити на стіл на Великдень

Червоне вино, наливка, медовуха — напої, які можна поставити на великодній стіл. Своєю чергою, горілку, віскі, коньяк та інший міцний алкоголь варто виключити. Адже Великдень – це не пиятика.

Гарячі м'ясні страви – шашлик або смажене м'ясо – краще також не ставити на великодній стіл. Замініть їх м'ясом по-французьки, печеною куркою або кроликом. У цей день краще утриматися від жирної їжі.

Варто зауважити, що до ранкової служби не можна їсти. Якщо ви пішли на хресний хід і ранкову молитву, то це треба робити натще, адже інакше ви порушите традицію. Їсти можна тільки після того, як повернетеся з ранкової служби.



Паска – символ Великодня / Фото Depositphotos

Що заборонено святити

Згідно з православними канонами, до церкви не можна приносити низку продуктів і речей:

алкоголь, крім кагору;

продукти, виготовлені з крові тварин;

сіль та спеції;

фрукти та овочі;

коштовності, прикраси (навіть ті, що зроблені власноруч), гроші, документи.