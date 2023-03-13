Перекус у час посту: як приготувати печериці у хрусткій паніровці
13 березня 2023, 16:30Читать новость на русском
Джерело:smakosze
Забудьте про картоплю фрі та чіпси. Є інша ідея отримати чудову хрустку закуску – гриби, обсмажені в сухарях.
Ця нетипова закуска підійде для вечірки або кіновечора з друзями. Її приготування просте і займає небагато часу, а смак такий особливий, що кожен попросить ще одну порцію.
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Ніжні гриби, сформовані у золотисті апетитні кульки, чудово доповнять будь-який стіл. Вони смакуватимуть у подачі з улюбленими соусами або просто кетчупом.
Рецепт смажених печериць в сухарях
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
– 200 грамів печериць;
– 2 склянки панірувальних сухарів;
– 4 яйця;
– 200 грамів тертого пармезану;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Ретельно вимийте та очистіть гриби.
- Підготуйте панірування: змішайте пшеничне борошно з тертим пармезаном.
- Збийте яйця з невеликою кількістю солі.
- Гриби по одному обмокніть в паніровці. Потім знову в яйце і нарешті в сухарі. Повторюйте процес, поки всі гриби не покриються сухарями.
- На сковороді добре розігрійте олію.
- Підготовлені гриби порціями викладіть на гарячу пательню. Смажте до золотистого кольору з усіх боків.
- Подавайте з улюбленим соусом.
Чи потрібно чистити печериці?
Якщо гриби дрібні, слід ретельно протерти їх сухою серветкою — мити чи чистити їх необов'язково. З великих плодів інколи необхідно прибрати землю, їх слід розрізати на 2 – 4 частини та зняти з капелюшків тонку шкірку. Ніжки можна витерти сухою серветкою. Після цього гриби готові до вживання.