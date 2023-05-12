Зворушливе привітання для мами: рецепт печива, яке приготує навіть дитина
Джерело:Рurewow
День матері – важливий день, коли можна висловити любов, вдячність і повагу до самовідданості найріднішої людини. А подарунок, зроблений своїми руками, точно стане найкращим.
День матері відзначають у всьому світі, хоча конкретні дати та звичаї можуть відрізнятися в різних культурах. Діти часто створюють листівки, пишуть листи або готують спеціальні подарунки, щоб передати свою любов. Печиво, приготоване за цим рецептом, точно потішить материнське серце.
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Випікання шоколадного печива – це чудовий проєкт для дітей. Дотримуючись цього простого рецепта під наглядом дорослих, малюки можуть навчитися цінних навичок на кухні, одночасно відчуваючи радість від створення чогось смачного з нуля.
Рецепт шоколадного печива
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Особливий десерт / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 175 градусів.
- Вистеліть деко пергаментним папером.
- У великій мисці збийте розм’якшене вершкове масло, цукор до легкої та пишної маси.
- Діти можуть використовувати для цього кроку міцну дерев’яну лопатку або електричний ручний міксер (під наглядом дорослих).
- Додайте яйце і ванільний екстракт до масляно-цукрової суміші. Добре перемішайте до повного поєднання.
- В окремій мисці змішайте борошно, харчову соду та сіль. Поступово додайте сухі інгредієнти до вологих, перемішуючи після кожного додавання.
- Запропонуйте дитині по черзі додавати сухі інгредієнти та замішувати тісто.
- Настав час додати шоколад. Нехай дитина додасть шоколад в тісто до рівномірного розподілу.
- За допомогою ложки сформуйте печиво та викладіть на підготовлене деко. Обов’язково залишайте достатньо місця між кожним печивом.
- Випікайте в розігрітій духовці приблизно 10 – 12 хвилин або поки краї не стануть золотисто-коричневими. Слідкуйте за ними, щоб не перепекти.
- Після випікання обережно вийміть печиво з духовки та дайте йому охолонути на деку протягом кількох хвилин. Потім перекладіть їх на решітку для повного охолодження.
- Насолоджуйтеся свіжоспеченим шоколадним печивом!