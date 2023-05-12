Зворушливе привітання для мами: рецепт печива, яке приготує навіть дитина

День матері – важливий день, коли можна висловити любов, вдячність і повагу до самовідданості найріднішої людини. А подарунок, зроблений своїми руками, точно стане найкращим.

День матері відзначають у всьому світі, хоча конкретні дати та звичаї можуть відрізнятися в різних культурах. Діти часто створюють листівки, пишуть листи або готують спеціальні подарунки, щоб передати свою любов. Печиво, приготоване за цим рецептом, точно потішить материнське серце.

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Випікання шоколадного печива – це чудовий проєкт для дітей. Дотримуючись цього простого рецепта під наглядом дорослих, малюки можуть навчитися цінних навичок на кухні, одночасно відчуваючи радість від створення чогось смачного з нуля.

Рецепт шоколадного печива

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Особливий десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

– пів склянки розм’якшеного вершкового масла;

– пів склянки цукру;

– 1 велике яйце;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– пів склянки борошна;

– пів чайної ложки соди;

– чверть чайної ложки солі;

– 1 чашка подрібненого чорного шоколаду.

Приготування: