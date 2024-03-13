Не тільки намазка на хліб: з чим їсти авокадо

Авокадо – це справжній супергерой серед інгредієнтів на кухні! Він є відмінним доповненням до безлічі страв, яке дарує особливі нотки.

Для того, щоб авокадо смакувало по-особливому, його слід подати з правильними інгредієнтами. Є певні комбінації, які будуть максимально виграшні.

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З чим їсти авокадо

Високі температури погано впливають на авокадо, тому ці фрукти слід їсти сирими. Збризнувши плід лимонним соком (щоб не почорнів), його можна додавати в салати.

М'якоть авокадо можна використовувати як масло і намазувати на хліб або сир. Іноді в суші також додають м’якуш фрукта. Деякі люди використовують авокадо, як добавку до яєчні, бутербродів з помідорами та локшини. Також фрукт чудово поєднується з морепродуктами, наприклад, креветками та різними сирами.

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Також особливе, смачне враження складає паста гуакамоле. Її використовують для приготування закусок на грилі, м’яса чи сендвічів.

Рецепт гуакамоле з авокадо

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Дуже смачно / Фото unsplash

– 2 великих авокадо;– 2 зелених перцю чилі;– пучок свіжого коріандру;– вичавлений сік з одного лимона;– 2 великих помідори;– 1 червона цибулина;– сіль до смаку.

Приготування:

Почнемо приготування пасти гуакамоле з розрізання авокадо навпіл і видалення кісточок. Потім ложкою вийміть м’якоть в миску і збризніть лимонним соком (щоб вона не потемніла). Потім за допомогою виделки або міксера подрібніть фрукти в однорідну масу і додайте попередньо нарізані перець чилі, помідори, цибулю і коріандр. Отриману пасту можна приправити сіллю до смаку. Перед подачею пасту поставте в холодильник для охолодження на 20 – 30 хвилин.

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