Що приготувати з айви: рецепт з вином та прянощами

18 листопада 2021 , 14:51
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Десерт з айви виходить напрочуд ніжним та ароматним. На смак він наче справжній мармелад. До речі, страву можна зберігати в холодильнику протягом 5 днів.

Айва, або, як її ще називають, "хибне" яблуко, – справжня королева осені. Хоч ззовні вона схожа на велике яблуко, їсти її в сирому вигляді неможливо. А от якщо ви запечете її в духовці, ви будете вражені смаком та консистенцією цього плоду.

Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

В айві міститься безліч корисних речовин: пектинові сполуки, глюкоза, фруктоза, солі калію, заліза, кальцію, фосфору і міді, а також вітаміни А, В, С, Е і РР.

Рецепт айви в прянощах та вині

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Десерт з айви / Скриншот із відео

Інгредієнти:
 – 2 штуки айви;
 – мікс прянощів (гвоздика, кориця, кардамон, бадьян);
 – 100 грамів цукру;
 – 200 мілілітрів червоного вина;
 – 30 грамів родзинок;
 – 30 грамів мигдалю.

Приготування:

  1. Ретельно помийте айву, зніміть з неї шкірку та наріжте шматочками (дольками).


Десерт з айви / Скриншот із відео

  1. На дно круглої форми (25 – 26 сантиметрів в діаметрі) викладіть шкірки від айви, а зверху м'якоть.


Десерт з айви / Скриншот із відео

  1. Посипте все цукром, викладіть прянощі, горіхи та родзинки.


Десерт з айви / Скриншот із відео

  1. Полийте все вином.


Десерт з айви / Скриншот із відео

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте айву протягом 35 – 40 хвилин.


Десерт з айви / Скриншот із відео

  1. В процесі приготування кілька разів полийте айву вином з деко.
  1. Смачний та ароматний десерт готовий.

Смачного!

Відеорецепт приготування ароматного десерту з айви:

 

Автор: Богданна Рибак