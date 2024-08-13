Поки базилік такий ароматний: добірка вишуканих рецептів

Свіжий базилік – справжній скарб на кухні, який додає стравам незвичайний аромат і глибину смаку. Поки триває сезон, варто використати його на максимум.

Незалежно від того, чи плануєте ви приготувати швидку вечерю, урізноманітнити бутерброди або здивувати гостей унікальним доповненням до страв, ці рецепти обов’язково припадуть до душі, повідомляє Смачно 24. З базиліком у головній ролі кожна страва набуває неповторного смаку та свіжості.

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Песто

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2

– 100 грамів свіжого базиліку;– 100 грамів волоських горіхів;– 200 мілілітрів оливкової олії;– 150 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відокремте листя базиліка від гілочок. Помістити в кухонний комбайн або блендер. Обсмажте волоські горіхи на сковороді та дайте їм охолонути. Почистіть часник. Додайте в кухонний комбайн горіхи, часник і оливкову олію. Натріть сир і додайте до решти інгредієнтів. Приправте сіллю і перцем. Подрібніть до однорідності. Помістіть песто в банку і зберігайте в холодильнику.

Універсальний соус з базиліку для будь-яких салатів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

– 25 грамів свіжого базиліку;– 150 мілілітрів оливкової олії;– 45 мілілітрів бальзамічного оцту;– 15 грамів часнику;– 40 грамів лимона.

Приготування:

Промийте базилік і помістіть його в блендер разом з часником, оливковою олією та оцтом. Перемішайте все до однорідності. З половини лимона вичавіть сік і додайте його до решти інгредієнтів. Все посоліть і поперчіть до смаку і ретельно перемішайте. Готовий соус перелийте в скляну банку.

Паста з томатами, моцарелою та базиліком

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 250 грамів пасти;– 600 грамів помідорів;– 1 зубчик часнику;– приблизно пів склянки листя базиліка;– 1 кулька білої моцарели;– морська сіль і свіжомелений перець до смаку;– 4 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Помідори помийте, наріжте кубиками трохи більшого розміру і викладіть у відповідний великий жаростійкий посуд. Додайте очищений і тонко нарізаний часник і половину порваного листя базиліка між помідорами. Збризніть оливковою олією та приправте морською сіллю та перцем. Випікайте без кришки приблизно 20 хвилин. За 2 – 3 хвилини до закінчення посипати нарізаною кубиками моцарелою. Тим часом відваріть макарони в підсоленій воді. Процідіть та викладіть в глибокі тарілки. Зверху викладіть помідори з моцарелою та базиліком. Посипте базиліком, що залишився, і при необхідності приправте сіллю.

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