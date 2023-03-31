Куди подіти не використані білки після приготування пасок – рецепт рулету з ягодами

Після випікання Великодніх пасок завжди залишається чимало яєчних білків, аби не викидати їх, ми підготували смачний рецепт домашньої випічки.

Білковий рулет з ягодами ідеально підійде до святкового столу, а ще він неймовірно смачний. Щоб його приготувати не потрібно докладати багато зусиль, процес дуже простий.

Читайте також Італійський вечір вдома: як приготувати пасту Болоньєзе з курячим фаршем і томатами

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом з читачами, який допоможе використати яєчні білки, які залишилися після випікання здоби: пасочок.

Рецепт білкового рулету з ягодами

Час: 2 години

2 години Порції: 1 рулет

Інгредієнти:

– 190 грамів яєчних білків;

– 300 грамів цукрової пудри;

– 36 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 грам лимонної кислоти;

– 2 грами солі.

Для крему:

– 350 грамів крем-сиру;

– 250 грамів жирних вершків;

– 25 грамів цукру.

Для вишневої начинки:

– 300 грамів вишні;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 15 грамів цукру.

Приготування:

У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.

Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.

Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.

Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.

Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.

Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.

Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.

Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.

Смачного!

Поради від Володимира Ярославського