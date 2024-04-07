Духмяний аромат весни: готуємо смачнющі палянички з черемшею

Сезон черемші – у самому розпалі. Хоч ведмежий часник і занесений у Червону книгу України, наші фермери знайшли з цього вихід.

Вони успішно вирощують черемшу на власних грядках, як руколу чи будь-яку іншу зелень. Тому її можна купувати, а отже і їсти без докорів сумління.

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Варто зауважити, що ви можете взяти для цього рецепту будь-яку зелень – від кропу до шпинату. Також радимо поекспериментувати із сирами – так буде ще смачніше.

Палянички з черемшею

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 180 грамів кефіру;– 270 – 290 грамів борошна;– 5 грамів розпушувача;– сіль до смаку.– 70 грамів черемші;– 70 грамів петрушки;– 70 грамів кисломолочного сиру;– 70 грамів твердого сиру;– 30 грамів олії;– сіль, перець до смаку;– 50 грамів лісових горіхів.

Приготування:

Додайте сіль та розпушувач у кефір. Одразу засипте борошно і вимішайте тісто кілька хвилин руками, поки воно не стане однорідним. Підсипте борошном, накрийте рушником чи плівкою і дайте відпочити. Тим часом промиту петрушку та черемшу подрібніть у блендері разом з кисломолочним сиром, горіхами і олією. У подрібнену начинку додайте тертий твердий сир, сіль і перець. Тісто поділіть на 8 частин, Кожну розкачайте, покладіть всередину начинку і защепіть краї. Покладіть защипом донизу і розкачайте ще раз тоненько – орієнтовно 5 міліметрів. Готуйте палянички на пательні на середньому вогні. Підсмажте з однієї сторони, а потім – з іншої. Повторіть так ще раз – палянички мають надуватися. Викладіть готові палянички на тарілку та змастіть їх маслом.