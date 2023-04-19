Не викидайте черству паску: рецепт десерту з яблуками

Після Великодня завжди залишаються пасочки, вони черствіють і що з ними робити далі – не викидати ж?! Ми пропонуємо приготувати з них новий, смачний десерт.

Якщо ви втомилися їсти паски, або вони стали черствими – скористайтеся цим рецептом та здивуйте рідних і близьких новим десертом з яблуком, ніжним кремом та паски.

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Такий варіант точно оцінити всі, особливо батьки. Обирайте для випічки сорти солодких яблук, або кислих, якщо любите "свіжі" десерти.

Рецепт випічки із залишків паски

Час: 60 хвилин

Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 400 грамів паски (краще вже трішки черствої);

– 2 яйця;

– 80 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 400 грамів молока або вершків 10%;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка ванільного або іншого ароматизатора;

– цедра 1 апельсину;

– 2 столові ложки апельсинового соку;

– 1 велике яблуко;

– за бажан ням: цукор, кориця, вершкове масло, цедра апельсина та мигдальні пластівці.⠀ ⠀

Приготування:

Для крему яйця перемішуємо з цукром, сіллю та крохмалем. Додаємо молоко або вершки та варимо до легкого загущення. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло, ароматизатор, цедру та сік апельсину, перемішуємо та даємо охолонути.

У паски зрізаємо верхівку, розрізаємо навпіл та нарізаємо скибочками.

Яблуко нарізаємо тонкими скибками.

Паску занурюємо у крем та кладемо у форму разом з яблуками.

Зверху посипаємо цукром, корицею, цедрою апельсина, мигдальними пластівцями та додаємо вершкове масло.

Запікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.