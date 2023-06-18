Основна страва, салат та коктейль: що приготувати на день батька – швидке меню

18 червня 2023, 08:10
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День батька – особливе свято, яке потрібно зробити "смачним". Найкраще скористатися швидкими рецептами, адже дорогоцінний час потрібно присвятити сім'ї.

Будь-яке свято неможливо уявити без особливого столу. День батька – це той день, коли так хочеться присвятити час сім'ї та неквапливому спілкуванню. Скористайтеся цими рецептами та не забудьте долучити до процесу приготування дітей.

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Рецепт курки з картоплею 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:

1 курка;
– 1 сир вершковий або Філадельфія;
– 1 столова ложка сушеного естрагону;
1 лимон;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 кілограм картоплі;
– 1 головка часнику;
– 150 грамів зелені;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  • Духовку розігріваємо до 200 градусів.
  • Змішуємо вершковий сир, естрагон, цедру лимона, сіль та перець. Добре змащуємо грудку та стегна курки, а також під шкіркою. Ззовні злегка натираємо курку сіллю, перцем та 1 столовою ложкою оливкової олії.
  • Перекладаємо курку у велику форму та випікаємо 30 хвилин.
  • Чистимо картоплю та змащуємо ложкою оливкової олії. Чистимо часник.
  • Додаємо картоплю та зубчики часнику до курки і запікаємо ще 30 хвилин.
  • Перемішуємо картоплю, додаємо зелень та запікаємо до готовності.

Рецепт святкового салату з лососем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:

лосось:
– 250 грамів філе риби;
1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 склянка бульйону;
– 1 чайна ложка тертого свіжого імбиру;
– 1 зубчик часнику;
соус:
– 1/2 лайма;
– 2 столові ложки кленового сиропу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка тертого імбиру;
– 1 чайна ложка кунжутної олії;
– 100 грамів кіноа;
– 1 авокадо;
– 1 огірок;
– половинка манго;
– половинка червоної цибулі.

Приготування:

  • Філе риби нарізаємо кубиками. Приправляємо сіллю, перцем, ті всіма іншими інгредієнтами. Викладаємо у форму та запікаємо 7 хвилин при 200 градусах.
  • Інгредієнти для соусу змішуємо, заливаємо бульйоном та доводимо до кипіння. Всипаємо кіноа та варимо під кришкою на маленькому вогні, поки воно не вбере всю вологу.
  • Авокадо, огірок та манго чистимо і нарізаємо кубиками. Червону цибулю нарізаємо тонкими смужками. 
  • У салатники кладемо кіноа, поряд викладаємо інші інгредієнти, посипаємо цибулею та поливаємо соусом.

Рецепт коктейлю з джином та полуницею

  • Час: 6 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:

5 столових ложок подрібненої полуниці;
– 3 столові ложки джину;
– чайна ложка лимонного соку;
– чайна ложка малинового соку;
– кілька кубиків льоду.

Приготування:

  • Усі інгредієнти кладемо у шейкер.
  • Добре перемішуємо впродовж кількох хвилин.
  • Наповнюємо склянки кубиками льоду, наливаємо коктейль та подаємо до столу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська