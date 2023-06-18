Основна страва, салат та коктейль: що приготувати на день батька – швидке меню

День батька – особливе свято, яке потрібно зробити "смачним". Найкраще скористатися швидкими рецептами, адже дорогоцінний час потрібно присвятити сім'ї.

Будь-яке свято неможливо уявити без особливого столу. День батька – це той день, коли так хочеться присвятити час сім'ї та неквапливому спілкуванню. Скористайтеся цими рецептами та не забудьте долучити до процесу приготування дітей.

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Рецепт курки з картоплею

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 курка;

– 1 сир вершковий або Філадельфія;

– 1 столова ложка сушеного естрагону;

– 1 лимон;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 головка часнику;

– 150 грамів зелені;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 200 градусів.

Змішуємо вершковий сир, естрагон, цедру лимона, сіль та перець. Добре змащуємо грудку та стегна курки, а також під шкіркою. Ззовні злегка натираємо курку сіллю, перцем та 1 столовою ложкою оливкової олії.

Перекладаємо курку у велику форму та випікаємо 30 хвилин.

Чистимо картоплю та змащуємо ложкою оливкової олії. Чистимо часник.

Додаємо картоплю та зубчики часнику до курки і запікаємо ще 30 хвилин.

Перемішуємо картоплю, додаємо зелень та запікаємо до готовності.

Рецепт святкового салату з лососем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

лосось:

– 250 грамів філе риби;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 склянка бульйону;

– 1 чайна ложка тертого свіжого імбиру;

– 1 зубчик часнику;

соус:

– 1/2 лайма;

– 2 столові ложки кленового сиропу;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка тертого імбиру;

– 1 чайна ложка кунжутної олії;

– 100 грамів кіноа;

– 1 авокадо;

– 1 огірок;

– половинка манго;

– половинка червоної цибулі.

Приготування:

Філе риби нарізаємо кубиками. Приправляємо сіллю, перцем, ті всіма іншими інгредієнтами. Викладаємо у форму та запікаємо 7 хвилин при 200 градусах.

Інгредієнти для соусу змішуємо, заливаємо бульйоном та доводимо до кипіння. Всипаємо кіноа та варимо під кришкою на маленькому вогні, поки воно не вбере всю вологу.

Авокадо, огірок та манго чистимо і нарізаємо кубиками. Червону цибулю нарізаємо тонкими смужками.

У салатники кладемо кіноа, поряд викладаємо інші інгредієнти, посипаємо цибулею та поливаємо соусом.

Рецепт коктейлю з джином та полуницею

Час : 6 хвилин

: 6 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 столових ложок подрібненої полуниці;

– 3 столові ложки джину;

– чайна ложка лимонного соку;

– чайна ложка малинового соку;

– кілька кубиків льоду.

Приготування: