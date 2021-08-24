Що приготувати на День Незалежності: рецепт патріотичного торта для святкового столу

У День Незалежності України, який ми святкуємо 24 серпня, редакція Смачно 24 підготувала для вас простий рецепт патріотичного торта, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Якщо ви все ще не знаєте, що приготувати до 30-річчя Дня Незалежності України, у нас є для вас чудовий варіант швидкого торта у синьо-жовтих кольорах.

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Задекорувати такий торт ви можете кольоровим цукром, посипкою, мигдалевими пластівцями або масляним кремом. Також чудово підійде кокосова стружка або шоколадний ганаш.

Приємним бонусом для вас буде проста інструкція приготування патріотичних цукерок із залишків бісквітного коржа. Нумо готувати разом!

Рецепт святкового торта

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 4 – 6



Святковий торт / Фото Їмо вдома

– 200 г кефіру;– 1 – 2 шт. курячих яєць;– 1 склянка манки;– 1 склянка цукру;– 1 склянка борошна;– 100 г топленого масла;– 4 каплі мигдалевої олії для випічки;– 1 ч. л. розпушувача;– 2 – 3 ст. л. згущеного молока;– жовтий та синій барвники.

Приготування:

У мисці змішайте манку, кефір, цукор. Курячі яйця трішки збийте виделкою та додайте до кефіру.

Перемішайте ці інгредієнти та залишіть на 40 хвилин при кімнатній температурі.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Доки тісто набухає підготуйте форми для випічки – дві однакові.

Якщо у вас не має однакових форм, зробіть їх власноруч: одну велику і суцільну форму перегородіть фольгою. Так у вас одночасно випечеться одразу два коржі.

Додайте до тіста розтоплене масло, просіяне борошно з розпушувачем та мигдалеву олію. Перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Змастіть форми для випікання вершковим маслом. Розділіть тісто на дві половини. В одну додайте жовтий барвник, в іншу – синій. Ретельно перемішайте тісто.

Вилийте тісто у форми та відправте випікатися в духовку на 30 – 40 хвилин.

Перевірте готовність бісквіту зубочисткою: вона повинна бути сухою.

Охолодіть бісквіт 5 – 10 хвилин та вийміть з форми.

Для приготування крему збийте вершкове масло та згущене молоко міксером.

Змастіть кремом бісквітні коржі. Зріжте стінки торта, щоб надати йому привабливий вигляд.

З цих залишків можна приготувати цукерки: розімніть їх виделкою, сформуйте кульки руками та викладіть на тарілку.





Цукерки / Фото Їмо вдома

Готові цукерки відправте в холодильник на 20 хвилин. Також їх можна задекорувати кольоровим цукром. Смачного!

Солодкий стіл готовий, а що ж робити з рештою? У нас є кілька ідей до Дня Незалежності України:

Придбайте у магазині твердий сир, наріжте його шматочками та красиво викладіть на тарілку. Щоб страва виглядала патріотичною оберіть синій сир з лавандою та жовтий чедер.

та жовтий чедер. М'ясну нарізку можна викласти на дерев'яній дошці зобразивши карту України .

. Без сала не обійдеться жодне українське застілля. Змеліть його та додайте ароматних спецій і подавайте як намазанку до столу. Можна додати харчові барвники синього та жовтого кольору перед подачею.

синього та жовтого кольору перед подачею. Щоб надати гарячим стравам патріотичності додайте до них грона калини.



Вареники / Фото Юа пост

Улюблені страви до святкового столу можна подати з паперовими прапорцями, своєрідними вказівниками із назвами міст, у яких вони популярні: Форшмак – Одеса, Галушки – Полтава, Сирник – Львів, котлета по-київськи – Київ.

Смачного та яскравого вам святкування!