Велике свято для кожного українця: чим вразити рідних на День Незалежності
24 серпня 2022 , 11:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
День Незалежності – головне державне свято, яке має особливе значення для кожного українця. Цей день ототожнюється із нашою силою, незламністю та героїзмом, тому святкувати його, навіть у домашньому колі близьких людей, потрібно обов'язково.
Сімейне застілля із найближчими людьми – чудовий спосіб провести День Незалежності. 24 канал підготував ідею для святкового застілля, яке задовольнить навіть гурмана. Тут прості рецепти, які не потребують багато часу та зусиль.
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Рецепт запечених курячих крилець у паніровці
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 кілограм курячих крилець;
- 6 столових ложок борошна;
- 5 яєць;
- 100 мілілітрів молока;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- пів чайної ложки червоного меленого перцю;
- 1 чайна ложка базиліку;
- 1 чайна ложка орегано;
- 2 столові ложки панірувальних сухарів;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Курячі крильця промийте під водою та обваріть. Готові крильця остудіть і посипте борошном.
- Змішайте яйця з молоком і спеціями.
- Приправте сіллю і перцем до смаку.
- Курячі крильця обмокніть у молочній масі.
- Зверху посипте панірувальними сухарями.
- Помістіть крильця в жароміцну форму.
- Випікайте 45 хвилин при 200 градусах.
Рецепт салату з динею, смаженою грушею та камамбером
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 2 жмені маш-салату;
- 3 скибки дині;
- 1 груша;
- 1 авокадо;
- 6 помідорів чері;
- 150 грамів сиру камамбер;
- 2 столові ложки насіння соняшнику.
Для соусу:
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 2 столові ложки кленового сиропу;
- 1 столова ложка медової гірчиці;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Грушу наріжте скибочками і обсмажте на змащеній олією сковороді гриль до легкої карамелізації.
- М'якуш дині наріжте кубиками.
- Авокадо очистіть від шкірки, злегка збризніть лимонним соком і також наріжте кубиками.
- Вимийте помідори черрі і розріжте пополам.
- На тарілки викладіть маш-салат, обсмажені на грилі скибочки груші, дині, авокадо, шматочки сиру камамбер і помідори черрі.
- З’єднайте у банці оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп і медову гірчицю. Додайте щіпку солі та свіжомеленого перцю, закрийте банку та інтенсивно перемішайте. Отриманим соусом полийте салат і посипте насінням соняшнику.